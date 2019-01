Sankcie zrážajú vývoz iránskej ropy

Irán tvrdí, že jeho vývoz do takej miery, ako odhadujú zdroje z ropného sektora, neklesol, nakoľko začal s predajom novým záujemcom.

Londýn 12. januára (TASR) - Od zavedenia sankcií USA voči iránskemu ropnému sektoru v novembri minulého roka sa vývoz suroviny z blízkovýchodnej krajiny znížil o vyše 60 % pod 1 milión barelov denne a očakáva sa, že pod touto úrovňou zostane aj v januári. Washington síce poskytol niektorým štátom na dovoz ropy z Iránu výnimku, napriek tomu sa objem vývozu ani potom výraznejšie nezvýšil.



Americký prezident Donald Trump v máji minulého roka jednostranne odstúpil od jadrovej dohody svetových mocností s Iránom a voči krajine opätovne zaviedol sankcie. Časť začala platiť už vtedy, tie na vývoz ropy vstúpili do platnosti v novembri.



Pred ich uvalením vyvážal Irán zhruba 2,5 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov), v novembri však export klesol pod 1 milión barelov denne. Na tejto úrovni vyvážal Irán ropu aj v čase predchádzajúcich sankcií za svoj jadrový program v rokoch 2012 až 2016.



Podľa odberateľov prudký pokles vývozu iránskej ropy v novembri spôsobila neistota na začiatku sankcií, aký objem ropy je vôbec možné odoberať. USA síce neskôr poskytli ôsmim najväčším odberateľom, medzi nimi Číne, Indii, Japonsku, Turecku či Južnej Kórei, dočasné výnimky s cieľom zabrániť prudkému rastu cien suroviny, napriek tomu sa však objem vývozu ropy z Iránu príliš nezvýšil.



Podľa údajov z ropného sektora zostal vývoz ropy z Iránu pod 1 miliónom barelov denne aj v decembri a vyzerá to tak, že túto hranicu neprekročí export ani v januári, aj keď sa medzimesačne postupne zvyšuje.



"Vzhľadom na obnovenie nákupu zo strany niektorých ázijských odberateľov očakávam v januári mierne zvýšenie exportu, najmä v druhej polovici," uviedol jeden zo zdrojov. "Momentálne však počítam s tým, že za celý mesiac to bude okolo 900.000 barelov denne," dodal.



Irán však tvrdí, že jeho vývoz do takej miery, ako odhadujú zdroje z ropného sektora, neklesol, nakoľko začal s predajom novým záujemcom. Pre obavy z nových sankcií však neuviedol, o akých kupcov ide.



V prípade, že sa do vývozu zahrnie aj ropný kondenzát, export z Iránu je vyšší. Podľa spoločnosti Kpler, ktorá spracováva údaje o dodávkach ropy, dosiahol vývoz ropy a kondenzátu v decembri 1,35 milióna barelov denne. Sledovanie vývozu iránskej ropy je však stále zložitejšie, nakoľko tankery vypli automatický identifikačný systém (AIS), ktorý slúži na lokalizáciu a sledovanie dráhy plavidiel.