SAPI víta energetické ciele EÚ navrhnuté europarlamentom

Bratislava 23. januára (TASR) - Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) a obnoviteľných zdrojov energie (OZE) víta energetické ciele EÚ navrhnuté europarlamentom. Európsky parlament (EP) zahlasoval v oblasti OZE za zmenu legislatívy, na základe ktorej by do roku 2030 malo byť až 35 % spotreby energie vyrobenej z OZE.



Smernica o podpore využívania obnoviteľných zdrojov, ktorá je súčasťou legislatívneho návrhu iniciatívy "Čistá energia pre všetkých Európanov", známeho aj ako Zimný energetický balíček, by na Slovensku podľa fotovoltickej asociácie mala priniesť "nový vietor" do sektora fotovoltiky a OZE a nastaviť záväzné legislatívne pravidlá pre všetkých zúčastnených.



"Hlasovanie poslancov prekonalo naše najoptimistickejšie očakávania. Dlhodobo totiž aktívne pripomienkujeme pripravovanú legislatívu a snažíme sa upozorňovať na komplikovanosť právneho prostredia v elektroenergetike," vysvetlila Veronika Galeková, riaditeľka SAPI.



"Často sa práve v tejto súvislosti skloňuje aj téma decentralizácie, v rámci ktorej SAPI minulý rok predstavilo koncept tzv. lokálneho zdroja, ktorý Ministerstvo hospodárstva (MH) SR plánuje implementovať do novely zákona o OZE," dodala Galeková.



Odborná verejnosť si od legislatívnych zmien podľa SAPI sľubuje aj riešenia viacerých problémov, na ktoré mnohé odborné združenia roky upozorňujú, keďže smernica vládu prinúti zakotviť ich priamo v zákone. Naskytnú sa tak ďalšie možnosti, ako obísť už takmer päť rokov trvajúci "stop stav" a zvýšiť podiel energie z OZE na Slovensku.



Výrobcovia by podľa SAPI mohli byť na Slovensku konečne zrovnoprávnení s konvenčnou energetikou a fungovať v stabilnom a predvídateľnom legislatívnom prostredí. Zmeny zároveň pomôžu naplniť Parížsku klimatickú dohodu a globálne klimatické ciele.