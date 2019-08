SaS: Ak bude sabatikal uzákonený, náklady bude znášať verejný rozpočet

Podľa Sulíka sa bude sabatikal zneužívať, dlhodobé voľno si budú vyberať aj tí, ktorí vyhorenie nepociťujú, len sa im jednoducho nechce pracovať.

Bratislava 7. augusta (TASR) – Ak sa sabatikal uzákoní, tak dlhodobé voľno bude právom všetkých zamestnancov v hospodárstve a jeho náklady bude znášať verejný rozpočet. Pre médiá to uviedol v stredu predseda opozičnej strany SaS Richard Sulík v reakcii na návrh mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS).



PS navrhuje zakotviť sabatikal, pauzu od každodenného stereotypu, do legislatívy. Podľa návrhu sa človek, ktorý bol posledných 10 rokov poistený v nezamestnanosti v Sociálnej poisťovni (SP), bude môcť dohodnúť so zamestnávateľom na sabatikale v dĺžke 6 až 12 mesiacov. "Počas neho by zo SP poberal dávku asi 70 % čistej mzdy, teda 50 % vymeriavacieho základu," informovalo PS s tým, že do dôchodku pôjde o dĺžku sabatikalu neskôr.



Podľa Sulíka sa bude sabatikal zneužívať, dlhodobé voľno si budú vyberať aj tí, ktorí vyhorenie nepociťujú, len sa im jednoducho nechce pracovať. "Bude sa zvyšovať politický tlak na jeho predĺženie i výšku refundácie mzdy zo strany štátu, aby si ho mohol reálne dovoliť každý," konštatoval predseda SaS.



Pre populistické politické strany to bude podľa liberálov nový nástroj na lákanie voličov. Pracujúci si ho budú vyberať bez ohľadu na potreby a možnosti zamestnávateľov. Naopak, zamestnávatelia budú povinní držať pracovné miesta pre všetkých svojich "sabatikárov", povedala podpredsedníčka strany a predsedníčka výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová. "V takom prípade nastanú dôvody, pre ktoré bude výhodné ľudí v niektorých profesiách prepustiť z práce skôr, ako získajú nárok na sabatikal," uviedla.



Podľa strany SaS treba nechať sabatikal na rozhodnutie zamestnávateľov, pretože poznajú svojich ľudí, ich cenu, najlepšie vedia, ako veci zariadiť tak, aby nadaní a preťažení zamestnanci dostali priestor na obnovu síl a neutrpel chod firmy a ani verejné financie. "Zohľadnenie sabatikalu v neskoršom odchode do dôchodku nie je žiadnou náplasťou na problémy, ktoré jeho uzákonenie spoločnosti spôsobí. Navyše, na Slovensku existuje ústavne ohraničený dôchodkový strop," uzavreli liberáli.



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nesúhlasí s návrhom na sabatikal, pretože odborne vôbec nezohľadňuje podstatu sociálneho poistenia a nie je v súlade s účelom dávok sociálneho poistenia. Tie primárne slúžia na kompenzáciu následkov sociálnej udalosti, akou je napríklad materstvo, zhoršenie zdravia, strata zamestnania, staroba, čo úplne ich návrh opomína. "Takáto dávka by nepredstavovala kompenzačný nástroj, ale čistý benefit,“ vysvetľuje ministerstvo.