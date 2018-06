SaS chce, aby si majiteľ auta mohol preniesť EČV zo starého na nové

Novinky navrhnuté v novele zákona o cestnej premávke by mohli podľa SaS ušetriť peniaze štátu a aj motoristom.

Bratislava 14. júna (TASR) – Evidenčné číslo vozidla (EČV) by si mohol majiteľ auta preniesť zo starého na nové auto a pri presťahovaní sa do nového okresu by ho nemusel meniť. Takéto novinky navrhujú poslanci opozičnej SaS v novele zákona o cestnej premávke. Plénum parlamentu by malo o právnej norme diskutovať na aktuálnej schôdzi Národnej rady (NR) SR.



Podľa návrhu liberálov by tak po novom mal byť vlastníkom EČV (v minulosti známe ako ŠPZ - štátna poznávacia značka) držiteľ auta. "Bude si tak môcť preniesť ŠPZ na ďalšie vozidlo a nie kupovať novú, a to či už v prípade kúpy nového alebo ojazdeného vozidla," opísal poslanec SaS Miroslav Ivan na štvrtkovej tlačovej konferencii v NR SR. Dopravný inšpektorát by však zhodnotil, či nie sú značky poškodené.



Zároveň by podľa návrhu nemusel majiteľ auta meniť EČV v prípade, ak by sa presťahoval do iného okresu. Liberáli totiž navrhujú vypustiť zo zákona viazanosť EČV na okres trvalého pobytu vlastníka auta.



"Dokonca už prvú registráciu by si mohol majiteľ auta urobiť, kde chce, nie podľa sídla svojej firmy alebo podľa svojho bydliska," dodal Ivan. To by podľa neho umožnilo registrovať auto tam, kde ho vodič kúpi. Po novom by tak neboli potrebné ani takzvané "dočasné značky", ktoré sa využívajú v súčasnosti. Do budúcnosti si pritom myslí, že by mohli súčasné EČV podľa okresov nahradiť celoslovenské značky s označením SK a následným číslom auta.



Novinky navrhnuté v novele zákona o cestnej premávke by mohli podľa SaS ušetriť peniaze štátu a aj motoristom. V súčasnosti podľa liberálov štát na rok 2018 objednal nové EČV za približne 8,5 milióna eur. Po schválení navrhovaných zmien by sa podľa Ivana mohlo ročne ušetriť päť miliónov eur, keďže by už bol potrebný nižší počet nových značiek. Pritom, ak by sa značky nakupovali za ceny ako v Českej republike, úspora by podľa Ivana bola ešte väčšia, a to približne sedem miliónov eur.