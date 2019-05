SaS chce na stavbe D4 a R7 uskutočniť poslanecký prieskum

Poslanci SaS sa chcú dozvedieť, kto je technickým zástupcom štátu a kto dohliada na celú stavbu.

Bratislava 17. mája (TASR) - Parlamentný hospodársky výbor sa bude v pondelok (20. 5.) zaoberať výstavbou bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Hlavným dôvodom zvolania výboru sú podozrenia z kontaminovanej zeminy v násypoch. Zvolanie výboru iniciuje opozičná strana SaS, ktorá chce na stavbe uskutočniť poslanecký prieskum.



"Bratislavský obchvat potrebujeme ako soľ, situácia okolo neho je ale čím ďalej viac komplikovanejšia a vychádzajú na povrch rôzne informácie, ktoré vyvolávajú mnohé podozrenia, že sa nenávratným spôsobom poškodí životné prostredie alebo môže dochádzať k veľký ekonomickým škodám," priblížila v piatok na tlačovej konferencii predsedníčka hospodárskeho výboru Jana Kiššová (SaS). Podľa jej slov minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) nedokázal dôveryhodne vysvetliť a vyvrátiť všetky podozrenia, SaS preto iniciuje rokovanie výboru a poslanecký prieskum. "Rozhodla som sa, že zvolám na pondelok mimoriadny hospodársky výbor, aby sme spolu s poslancami odsúhlasili poslanecký prieskum a mohli sa tak priamo na stavbe od zodpovedných dozvedieť, ako pokračuje a ktoré z podozrení dokážu vyvrátiť," priblížila Kiššová s tým, že verí, že koaliční poslanci prieskum nezablokujú.



Poslanci SaS sa chcú dozvedieť, kto je technickým zástupcom štátu a kto dohliada na celú stavbu. "Nechceme tu druhé Višňové. V zmysle koncesionárskej zmluvy má štát právo ustanoviť technického zástupcu, ktorý bude kontrolovať všetky fázy stavby. Minister sa neustále odvoláva len na vyjadrenie tzv. nezávislého dozoru, ktorého však platí koncesionár," upozornil poslanec SaS Miroslav Ivan s tým, že poslanci chcú vedieť, kto je technickým zástupcom štátu, kedy sa ujal svojej funkcie a ako kontroluje výstavbu od jej začiatku. "Počas výstavy je treba jednotlivé vrstvy vozovky kontrolovať, či spĺňajú technické požiadavky na nosnosť. Musíme už dnes začať poctivo kontrolovať prácu zástupcu štátu, či ju robí tak, ako má a aby sme predišli tomu, že minister dopravy bude musieť odmietnuť zle urobené dielo," vysvetlil Ivan.



Jeho stranícka kolegyňa Anna Zemanová tiež upozornila, že obavu o kvalitu diela nemajú len poslanci, ale aj starostovia mestských častí. "Riziká, ktoré vyplývajú z postupu zhotoviteľa, sú naozaj veľké. Je to podozrenie z poškodzovania životného prostredia, ale aj z ekonomickej trestnej činnosti," dodala Zemanová.



Testy zeminy v násypoch vznikajúceho bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, nepotvrdili podľa vyjadrení rezortu dopravy kontamináciu, ktorá by ohrozovala zdravie ľudí. Analýza však preukázala použitie materiálov, ktoré nie sú v súlade so stavebnými predpismi. Aby bolo možné tieto výsledky definitívne potvrdiť a určiť rozsah problému, je podľa rezortu nutné urobiť dodatočné odbery vzoriek a ďalšie testy. Začne sa s nimi už dnes v piatok. "Aj keď sa zatiaľ nepotvrdilo znečistenie, ktoré by ohrozovalo zdravie ľudí alebo vodných živočíchov, nechali sme všetko ešte dôkladnejšie preveriť. Ak sa potvrdia podozrenia, ktoré máme, že materiál použitý v násypoch nebol ten, čo je dovolený, bude ho musieť koncesionár na vlastné náklady odniesť a použiť nový," povedal minister dopravy a výstavby Érsek.