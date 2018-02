SaS chce zlepšiť informovanosť verejnosti o cenotvorbe energií

Poslanci SaS do parlamentu predložili návrh novely zákona, ktorým chcú zaviesť povinnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, aby na svojom webovom sídle zverejňoval všetky cenové rozhodnutia.

Bratislava 7. februára (TASR) - Opoziční poslanci strany SaS Karol Galek a Jana Kiššová chcú, aby verejnosť bola lepšie informovaná o hospodárení a cenotvorbe monopolov v oblasti energetiky. Do parlamentu preto predložili návrh novely zákona, ktorým chcú zaviesť povinnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), aby na svojom webovom sídle zverejňoval všetky cenové rozhodnutia.



Kiššová upozornila na to, že Slovensko dlhodobo kraľuje rebríčku krajín Európskej únie, ktoré majú najvyššie ceny energií. Súčasná prax podľa poslancov ukazuje, že verejnosť nemá dostatočný prístup k informáciám o tvorbe ceny prirodzených monopolov podliehajúcich cenovej regulácii, a to napriek tomu, že verejnosť v podobe zákazníkov týchto subjektov objektívne nemá inú možnosť, než využívať nimi poskytované tovary a služby, prípadne si zvoliť alternatívu.



"Neprimerane vysokú časť tejto ceny, viac ako 30 % tvoria poplatky za prenos, prepravu, či distribúciu elektriny, plynu, tepla a vody. Spôsob regulácie je pod rúškom tajomstva," skonštatovala na stredajšej tlačovej konferencii Kiššová.



Problém vidí v tom, že ceny energií sú vysoké aj vďaka osobitnému odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. "V praxi to znamená to, že máme nedokonalú reguláciu, nechávame ju vo forme vyšších poplatkov v cenách energií platiť ľudí," tvrdí Kiššová s tým, že tieto vysoké ceny inkasujú distribučné spoločnosti a následne ich vo forme toho osobitného odvodu odvádzajú do štátneho rozpočtu. "Takto to fungovať nemá. Je to len nepriama daň, ktorá všetkých spotrebiteľov energií stojí približne ročne 60 miliónov eur," vyčíslila Kiššová.



Verejná kontrola podľa poslancov môže viesť k účinnej prevencii pred vznikom cenových kríz podobných kríze na začiatku roka 2017. "Chceme túto reguláciu otvoriť verejnosti, urobiť transparentnú otvorenú cenotvorbu, aby všetky regulované prirodzené monopoly zverejňovali cenové návrhy, ktoré posielajú ÚRSO," vysvetlil Galek.



Návrh zákona má za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o hospodárení a cenotvorbe prirodzených spoločností pôsobiacich v energetike, tepelnej energetike a vodnom hospodárstve. "Tieto všetky spoločnosti žijú z toho, že sa im skladáme na podnikanie v regulovaných cenách. Zverejňované by boli všetky oprávnené ekonomické náklady, ktoré sú vymenované vo vyhláške ÚRSO, hovoríme najmä o nákladoch na energie, mzdových nákladoch, odmenách, odpisoch, nájomnom, opravách, o nákladoch na údržbu, ktoré nejakým spôsobom vstupujú do regulovanej ceny," dodal Galek.



Parlament sa bude ich novelou zákona o regulácii sieťových odvetví zaoberať už na aktuálnej schôdzi.