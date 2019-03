SaS: Dankove daňové návrhy sú obratom v pohľade na rozpočtovú politiku

Podľa liberálov je návrh na zníženie daní reakciou na rastúce ceny potravín v dôsledku zavedenia osobitého odvodu obchodných reťazcov a nasledovný pokles volebných preferencií národniarov.

Bratislava 5. marca (TASR) - Opozičná strana SaS podporuje návrhy predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) na zníženie niektorých daní a hodnotí ich ako radikálny obrat v pohľade na rozpočtovú politiku štátu. SaS zároveň očakáva, že predseda parlamentu predloží aj spôsob, ako vykryť výpadok v rozpočte, uviedli v utorok liberáli v komentári zaslanom médiám.



"Za vlád politickej strany Smer-SD neúnosne narástlo daňovo-odvodové zaťaženie. Konečne sa však na pôde vládnej koalície otvára otázka jeho zníženia," uviedol predseda SaS Richard Sulík. Andrej Danko v piatok (1. 3.) oznámil zámer predložiť na rokovanie parlamentu novely zákonov, ktorými by sa znížila daň z príjmu právnických osôb zo súčasných 21 % na 15 %. Daň z pridanej hodnoty na potraviny a printové médiá by podľa predsedu parlamentu mala klesnúť z 20 % na 10 %.



Podľa liberálov je návrh na zníženie daní reakciou na rastúce ceny potravín v dôsledku zavedenia osobitého odvodu obchodných reťazcov a nasledovný pokles volebných preferencií národniarov. "V panike teraz ten istý JUDr. Danko navrhuje desaťpercentnú DPH na potraviny," dodal Sulík.



SNS takúto interpretáciu navrhovaných zákonov odmietla a liberálom odkázala, aby sa starali o svoju stranu a neriešili dookola národniarov. "Richard Sulík má paniku, keď sa nám darí znižovať dane ako naposledy, keď sme znížili DPH na ubytovanie a SaS nehlasovala," uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.



SaS preferuje návrat k rovnej dani, zrušenie poistnej dane, mimoriadnych odvodov regulovaných subjektov i zjednotenie sadzieb DPH v rozmedzí 15 až 17 percent v závislosti na stave verejných financií a vývoja ekonomiky. "Tento prístup spolu s reformami v zdravotníctve a vo verejnej správe považujeme za systémový a zodpovedný voči občanom i verejným financiám," zdôraznila podpredsedníčka SaS a predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová.



Koaliční partneri SNS sa k navrhovaným zmenám stavajú rezervovane a žiadajú ich prerokovanie vo vláde. Predseda parlamentu totiž avizoval, že zákony predloží priamo na rokovanie Národnej rady SR. V prípade ich prijatia odhadujú analytici z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť negatívny vplyv na štátny rozpočet predbežne vo výške 1,35 miliardy eur. Plánovaný cieľ vyrovnaného rozpočtu by tak bez ďalších opatrení nebol splnený.