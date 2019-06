SaS: Je potrebné zapracovať smernicu o dvojakej kvalite do zákona

Jarmila Halgašová, ktorá sa v SaS zameriava na pôdohospodárstvo, skonštatovala, že do júla minulého roka ŠVPS na webovej stránke odkazovala, že pokiaľ ide o nekalé obchodné praktiky.

Bratislava 26. júna (TASR) – Do slovenskej legislatívy je potrebné čo najskôr zapracovať upravenú európsku smernicu, ktorá hovorí o dvojakej kvalite potravín. Len vtedy sa totiž dá oprieť o to, či výrobca spotrebiteľov klame alebo nie. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol predseda opozičnej SaS Richard Sulík.



"Odkedy bola prijatá tá smernica, tak je zakázané v jednom balení mať rôzne produkty," opísal s tým, že teraz je potrebné už len preniesť smernicu do národnej legislatívy. Ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú (SNS) podľa Sulíka liberáli už vyzývali, aby v tomto zmysle predložila zákon, doposiaľ sa tak nestalo.



"Tak ju vyzývam opäť, aby najneskôr na septembrovú schôdzu takýto zákon predložila, pretože až vtedy sa dá oprieť o to, či nejaký výrobca klame spotrebiteľov tým, že do jedného a toho istého balenia balí produkty rôznej kvality a, samozrejme, tej horšej, nižšej kvality posúva na východný trh," podotkol predseda SaS. Momentálne sa však podľa jeho slov nejaví, že by sa tak dialo. Poznamenal, že správa Európskej únie (EÚ), ktorá zahŕňala porovnanie vo viacerých štátoch, konštatuje, že rovnaké balenie s iným obsahom bolo v 9 % prípadov "ani tam nevieme, či tam išlo o klamlivú činnosť".



Poslankyňa SNS Eva Antošová v reakcii uviedla, že "je potrebné poďakovať Richardovi Sulíkovi za to, že konečne ocenil stranu SNS za odhalenie témy dvojakej kvality potravín". Sám totiž podľa nej uznal, že dvojaká kvalita existuje, pričom pred pol rokom tento problém "zosmiešňoval". Zároveň dodala, že na opatreniach a zapracovaní európskej smernice do právnych predpisov SR sa už pracuje a predseda SaS len zbytočne vyvoláva vášne.



V tomto smere podľa Sulíka zlyháva aj Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. Jarmila Halgašová, ktorá sa v SaS zameriava na pôdohospodárstvo, skonštatovala, že do júla minulého roka ŠVPS na webovej stránke odkazovala, že pokiaľ ide o nekalé obchodné praktiky, kompetentná je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Ako dodala, kompetenciu v prípade nekalých praktík pre potraviny má v zmysle zákona ŠVPS.



Podľa Halgašovej bolo ignorované množstvo spotrebiteľov. SOI podľa Sulíka odstúpila na ŠVPS za minulý rok 211 podnetov. ŠVPS zároveň podľa neho informovala o tom, že za 12 rokov od účinnosti zákona o ochrane spotrebiteľa eviduje 163 podaní. Upozornil, že je potrebné zistiť, kde končia podnety a začať ich vybavovať.



Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš v reakcii pre TASR zdôraznil, že každý podnet a sťažnosť je zaregistrovaná a riešená. "Určite aj týmto spôsobom zabezpečujeme zdravotnú bezpečnosť a kvalitu potravinového reťazca na Slovensku," uistil.



V súvislosti so 163 podaniami, ktoré odstúpila SOI na ŠVPS, upozornil, že ide o nesprávnu a účelovú interpretáciu. "My sme ich riešili, ale to neboli vždy nekalé praktiky, takže sme ich podľa obsahu a zamerania sťažnosti riešili aj podľa iných zákonov," spresnil Bíreš s tým, že kontrolu potravinového reťazca vykonáva ŠVPS podľa zákona o potravinách, podľa zákona o veterinárnej starostlivosti a tiež podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.



Súčasne poukázal na to, že prezentované číslo nezahŕňa podania, ktoré boli na regionálne veterinárne a potravinové správy. SOI totiž podľa Bíreša niečo zasiela na ŠVPS, teda do Bratislavy, a niečo na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. Rovnako tak podľa jeho slov išlo zo strany SaS o nesprávnu interpretáciu.