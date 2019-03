SaS: Kažimír nie je zárukou nezávislosti NBS, vymenovanie nás sklamalo

SaS upozornila na to, že prezident v minulosti dal opakovane najavo, že nebude len pasívne schvaľovať funkcionárov, ktorých mu vládna koalícia navrhne.

Bratislava 13. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska nemal do funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) vymenovať ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD). Uviedla to opozičná SaS, ktorú takéto rozhodnutie prezidenta sklamalo. Kažimír má do kresla guvernéra zasadnúť od 1. júna tohto roka.



"Je absolútne neobvyklé a z pohľadu politickej kultúry neprijateľné, aby aktívny minister financií vytlačil z postu jestvujúceho guvernéra pred koncom jeho mandátu a posadil sa na jeho miesto," uviedla SaS v stanovisku pre médiá.



SaS upozornila na to, že prezident v minulosti dal opakovane najavo, že nebude len pasívne schvaľovať funkcionárov, ktorých mu vládna koalícia navrhne. "Nerozumieme, prečo takto nekonal aj v tomto prípade, keď navyše ide o podpredsedu Smeru-SD, teda nielen člena vlády, ale aj čelného politika vládnej strany. Je to v rozpore so zaužívanými zvyklosťami, ale aj zákonom o NBS, podľa ktorého má byť centrálna banka nezávislá," tvrdí SaS s tým, že Kažimír nie je zárukou nezávislosti NBS, ale skôr naopak. "Preto nás prezident svojím krokom sklamal. Pripomíname tiež, že počas Kažimírovho ministrovania sa diali podvody na DPH a colné podvody. V NBS sú podobné problémy. Pýtame sa, či ich bude riešiť s rovnakou ľahostajnosťou ako doteraz," dodala SaS.



Kažimír avizoval, že sa plánuje vzdať všetkých politických funkcií. V najbližších dňoch sa vzdá poslaneckého mandátu v parlamente. Následne po dohode s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a predsedom Smeru-SD Robertom Ficom oznámi dátum rezignácie na post ministra financií a nakoniec odstúpi zo všetkých funkcií v strane Smer-SD.