SaS: Koalícia sa avizovanými opatreniami chystá zaťať sekeru štátu

Vládna koalícia sa podľa Sulíka rozhodla svojimi opatreniami kupovať si hlasy voličov.

Bratislava 7. mája (TASR) - Vládna koalícia sa chystá spáchať na krajine ekonomickú vlastizradu, pripravuje svojimi avizovanými opatreniami do verejných financií "zaťať sekeru". Uviedli to v utorok na brífingu predstavitelia opozičnej strany SaS Richard Sulík (predseda SaS), Jana Kiššová a Eugen Jurzyca (obaja poslanci Národnej rady SR).



Vládna koalícia sa podľa Sulíka rozhodla svojimi opatreniami "kupovať" si hlasy voličov. "Je to obyčajná primitívna volebná korupcia, ktorú zaplatia samotní voliči," povedal Sulík na margo opatrení pripravovaných vládnou koalíciou v sociálnej a pro-podnikateľskej oblasti. Podľa jeho slov nič nie je zadarmo, ani vlaky, ani obedy.



Tzv. obedy zadarmo SaS po budúcoročných parlamentných voľbách podľa Sulíka nahradí vyššími daňovými bonusmi na dieťa v rovnakej sume, ako je to v súčasnosti. "Vlaky zadarmo nahradíme obrovskými zľavami na cestovnom, a to nielen vo vlakoch, ale aj v autobusoch," avizoval predseda SaS.



Podľa Jurzycu vláda súčasnými ekonomickými návrhmi robí v panike protisystémové kroky. "Rozdávanie peňazí vládou vytvára tlak na verejné financie. Verejné financie začínajú byť, podobne ako v roku 2012, neudržateľné. Nikdy sme ešte nesmerovali na grécku cestu ako teraz. Vyzývam na zmenu dlhovej brzdy tak, aby sa premietla " povedal Jurzyca.



Podľa Kiššovej koalíciou avizované zavedenie zníženej sadzby dane z príjmu právnických osôb s ročným obratom do 100.000 eur na 15 % bude vytvárať problémy, pretože vytvorí rôzne sadzby dane pre podobné spoločnosti. Firmy budú špekulovať napríklad s tým, že sa budú deliť, aby nepresiahli stanovený limit obratu. "Takéto opatrenia poškodzujú konkurencieschopnosť podnikov na Slovensku, pretože sú nesystémové," upozornila. Sadzba dane by podľa nej mala znížiť pre všetky podnikateľské subjekty.