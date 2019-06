SaS: Konanie štátnych Lesov SR je neakceptovateľné

Strana SaS vyzýva na okamžité odvolanie generálneho riaditeľa Lesov SR a všetkých členov komisie.

Bratislava 18. júna (TASR) - Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky uzavrel na 15 rokov nevýhodný prenájom za necelých 23.000 eur ročne poľovného revíru Višničky s Poľovníckou organizáciou Vysoká-Višničky, ktorej predsedom je Martin Zachar, prepojený na Martina Kvietika zo Slavie Capital. Štátne Lesy SR tým spôsobili podľa opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) viac ako polmiliónovú škodu.



"Následne prišlo k uzatvoreniu zmluvy o odpredaji 100-percentného ročného odstrelu zveri. Lesy SR však konali v rozpore so zákonom o štátnych podnikoch a v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Štátny podnik Lesy SR je zo zákona verejným obstarávateľom, a preto mal urobiť klasické verejné obstarávanie. Namiesto toho urobil ponukové konanie. Lesy SR tak obišli zákon, a to nielen v tomto prípade, ale aj v ďalších viac ako 50 prípadoch," priblížila podpredsedníčka Národnej rady (NR) SR za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová.



Nicholsonová upozornila aj na podmienky ponukového konania. "Bola pevne stanovená cena za odpredaj 100-percentného odstrelu. Taktiež boli pevne zadefinované podmienky odpredaja a hospodárenia. Je teda otázne, čo hodnotila komisia, ktorá rozhodla o víťazovi. Lesy SR si navyše vyhradili právo nepodpísať zmluvu, ak doterajšie pôsobenie a aktivity uchádzača sú alebo boli v rozpore so záujmami štátneho podniku. Jediné, čo komisia hodnotiť mohla, bol plán rozvoja poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri. Viaceré plány však boli úplne identické, okrem mena predkladateľa," spresnila.



"Dobrý zákon o poľovníctve je len jedným z nástrojov, ako by sa situácia dala zlepšiť. Touto cestou žiadam predkladateľa zákona o poľovníctve (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pozn. TASR), aby inicioval verejnú a odbornú diskusiu s tými, ktorí majú reálny záujem o zver a poriadok v našich lesoch. Aby pripravili taký zákon, ktorý nebude platiť prednostne pre papalášov, ale aby mal každý slušný človek možnosť dostať sa k revíru a starať sa oň," povedala Jarmila Halgašová z SaS.



Strana SaS vyzýva na okamžité odvolanie generálneho riaditeľa Lesov SR a všetkých členov komisie. "Je to výzva aj na odstúpenie ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej (SNS), bez ktorej vedomia by sa takéto veci nemohli diať. Je priamo zodpovedná za to, ako sa správajú Lesy SR," uzavreli liberáli.