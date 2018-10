SaS kritizuje viaceré kritériá v súťaži na výstavbu R2 Kriváň-Mýtna

Liberáli napríklad pripomínajú, že až 25-percentná váha sa dáva kritériu nazvanom kvalita tímu odborníkov.

Bratislava 5. októbra (TASR) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje nastavenie nových kritérií v súťaži Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna.



Ide o prvý tender NDS na výstavbu cesty, pri ktorom sa posudzujú viaceré kritéria, nie iba cena. SaS však očakáva množstvo námietok ku kritériám nastavených v súťaži.



Liberáli napríklad pripomínajú, že až 25-percentná váha sa dáva kritériu nazvanom kvalita tímu odborníkov. "Body sa majú prideľovať aj za prevádzkované náklady diaľnice či za vplyv výstavby na prírodu. Netradičné pravidlá sú tak ohybné, že desať rôznych hodnotiteľov môže dať desať rôznych hodnotení," uviedol poslanec Národnej rady SR za SaS Miroslav Ivan.



Vyvoláva to podľa neho podozrenie, že tieto kritériá boli nastavené preto, aby vyhrali vopred vybratí súťažiaci za výrazne vyššiu cenu ako pri súčasnom nastavení, keďže cena bude mať váhu len 40 %.



Podľa liberálov je najtransparentnejším kritériom na výstavbu diaľnic či rýchlostných ciest najnižšia cena. "Projekty však musia byť dobre spracované a presne musia byť nastavené míľniky. Prax ukazuje, že dnes tomu tak nie je," dodal Ivan.



Keď kritérium ceny nie je najdôležitejšie, ani to nedáva podľa SaS žiadne záruky, že sa počas výstavby nevyskytnú problémy. "Dôsledkom budú akurát ešte vyššie výsledné ceny, ako sú v súčasnosti," opísal poslanec.



Podľa NDS však boli v súťaži na výstavbu tohto úseku R2 vznesené námietky iba od jedného uchádzača a aj ten ich 2. októbra v plnom rozsahu stiahol. "Námietky nemali súvis s multikriteriálnym vyhodnocovaním ponúk. Podávanie námietok je bežné aj pri iných súťažiach, častokrát v oveľa vyššom počte ako len od jedného zo súťažiacich," priblížila v reakcii hovorkyňa diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová.



Cieľom NDS je podľa jej slov spravodlivá súťaž. "NDS nové pravidlá vyhodnocovania súťaží tvorila transparentne a verejne od samotného začiatku. Najprv sme zorganizovali workshop so zhotoviteľmi, zástupcami Úradu pre verejné obstarávanie a ministerstva dopravy, pozvánku aj pracovné podklady sme sprístupnili v médiách aj na webe NDS a do nových podmienok sme zapracovali pripomienky dotknutých organizácií," vymenovala hovorkyňa.



Kritériá na posudzovanie každej zo štyroch oblastí – cena, kvalita tímu odborníkov, náklady na prevádzku a environmentálne hľadisko, sú nastavené podľa jej slov objektívne a pre každého rovnako.



"Návrh pripravila NDS na základe skúsenosti iných európskych krajín. Multikriteriálne hodnotenia ponúk patria k bežnej praxi v krajinách Európskej únie, Nórska, uprednostňuje ich Európska komisia a agentúra Jaspers ako i Úrad pre verejné obstarávanie," dodala Michalová. Pripomenula tiež, že ak uchádzači predložia kvalitné ponuky, za ktoré získajú plný počet bodov, v závere bude o výsledku rozhodovať len najnižšia cena.



NDS vyhlásila súťaž na zhotoviteľa úseku R2 Kriváň - Mýtna v júli tohto roku. Cenu za výstavbu tohto 9,1-kilometrového úseku diaľničiari predbežne odhadli vo výške 234,08 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.