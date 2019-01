SaS navrhuje zrušiť odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach bol podľa predkladateľov prijatý v júli 2012 predovšetkým za účelom konsolidácie verejných financií.

Bratislava 25. januára (TASR) – Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach by sa mal zrušiť. Navrhuje to skupina opozičných poslancov SaS v novele zákona, ktorou by sa mal na nadchádzajúcej schôdzi zaoberať parlament. Prijatie predloženého zákona má podľa predkladateľov odbremeniť ekonomiku od dodatočnej odvodovej záťaže.



"Cieľom predloženého návrhu zákona je do zákona zakotviť, že posledným odvodovým obdobím, za ktoré budú regulované osoby povinné osobitný odvod zaplatiť, je mesiac december 2019. V praxi teda pôjde o zrušenie tohto odvodu," približuje dôvodová správa k návrhu zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach.



Predkladatelia zdôrazňujú, že takýmto spôsobom by sa vytvoril priestor pre investície do jednotlivých sektorov a do zníženia cien pre spotrebiteľov. Podľa nich je hospodárska súťaž v zásade výhodná pre celú spoločnosť. "Štát by nemal svojimi opatreniami túto súťaž obmedzovať a nemal by bez významnej príčiny (napríklad konsolidácia verejných financií po extrémnej kríze) zaťažovať niektoré odvetvia viac než iné," zdôvodnili.



Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach bol podľa predkladateľov prijatý v júli 2012 predovšetkým za účelom konsolidácie verejných financií. "Súčasné obdobie je však obdobím všeobecnej ekonomickej konjunktúry a potreba konsolidácie verejných financií touto cestou pominula," dodali.