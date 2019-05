SaS navrhuje zvýšiť rozsah týždenného pracovného času študentov

Súčasné obmedzenie je podľa nich neefektívne a zbytočné.

Bratislava 5. mája (TASR) – Na základe dohody o brigádnickej práci študentov by malo byť možné odpracovať najviac 40 hodín týždenne v priemere namiesto súčasných 20 hodín. Navrhuje to opozičná SaS v novele Zákonníka práce, ktorú predkladá na májovú schôdzu Národnej rady (NR) SR. Zároveň chce vypustiť podmienku, že dohodu o brigádnickej práci študentov možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.



Cieľom je podľa liberálov zlepšenie podmienok uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce. "Na dosiahnutie tohto účelu sa navrhuje zatraktívniť dohody o brigádnickej práci študentov tým, že by študenti mohli na základe takejto dohody odpracovať v priemere viac hodín týždenne a zároveň si tak zarobiť viac peňazí," konštatujú predkladatelia.



Súčasné obmedzenie je podľa nich neefektívne a zbytočné. Zvýšenie rozsahu týždenného pracovného času študentov na 40 hodín je podľa predkladateľov prípustné najmä pre študentov dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorí majú voľnejší harmonogram.



Súčasná legislatíva zároveň limituje uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študentov na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. Ak zamestnávateľ chce, aby študent ďalej vykonával prácu, musí podľa SaS po uplynutí tejto doby uzatvoriť novú dohodu. "Návrhom zákona sa teda vypúšťa podmienka, že dohodu o brigádnickej práci študentov možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov," priblížili liberáli. Okrem iného sa tak má zjednodušiť administratíva pre zamestnávateľov. Účinnosť návrhu zákona navrhujú predkladatelia na 1. augusta tohto roka.