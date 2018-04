SaS: Pri prideľovaní agrodotácií sa vyplavuje na povrch viac špiny

Problémov je podľa opozičnej strany viacero. Jedným z nich je i to, že generálna prokuratúra (GP) nechce konať vo vzťahu k Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Bratislava 13. apríla (TASR) – Pri prideľovaní agrodotácií sa vyplavuje na povrch čoraz viac špiny. Zodpovedná za to je podľa SaS ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) ako bývalá šéfka Slovenského pozemkového fondu (SPF), pričom prípady, keď boli farmári okradnutí o pôdu, sa objavujú dennodenne. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii v Bratislave predseda SaS Richard Sulík a tímlíderka strany pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.



Halgašová priblížila prípad nemenovaného roľníka, ktorý na Kysuciach vlastní a má v prenájme pôdu, na ktorú si však podal žiadosť o dotácie aj jeho sused. Ten ich získal, pričom Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) neskúmala jeho právny titul k pôde, skonštatovala s tým, že takýchto prípadov je podľa nej veľa.



Ďalším problémom je podľa SaS prideľovanie neoprávnených dotácií na vybetónované či neudržiavané plochy, pričom podľa odborníka mohli byť už dávnejšie zavedené podrobnejšie ortofotomapy. "Ďalší spôsob je predaj pôdy našim ľuďom, agrošľachte, za znalecké posudky zo SPF," zdôraznila, pričom dodala, že SPF prenajíma pôdu za 30 eur a následne podnikateľ poberá dotácie v priemernej cene 240 eur za hektár.



Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) však upozorňuje, že výšku nájmu za poľnohospodársku pôdu pri porovnaní s okolitými krajinami treba vnímať v širších súvislostiach. "Je jednoduché povedať médiám, že máme lacný nájom. No túto výšku musíme vidieť v kontexte všetkých nízkych podpôr a vysokých odvodov, ktoré poľnohospodár na Slovensku počas roka dostáva a platí. Ak by mal poľnohospodár platiť viac aj za nájom pôdy, v konečnom dôsledku to zníži jeho konkurencieschopnosť, prinesie zdraženie potravín a zníženie podielu zastúpenia domácich výrobkov na pultoch predajní," priblížil predseda SPPK Milan Semančík.



Halgašová poukázala aj na znižovanie výmery pozemkov počas tvorby registra obnovenej evidencie pôdy. "Ak na liste vlastníctva je výmera väčšia ako je v katastri, tak vám na katastri tento list vlastníctva upravia, v opačnom prípade neupravia," doplnila.



Zároveň sa spýtala, aké zámery má ministerka s náhradnými pozemkami prevažne na južnom Slovensku. "Vyzývame pani ministerku Matečnú, aby zverejnila, koľko z tejto pôdy sa dostalo do správy SPF, pretože je veľký predpoklad, že aj s touto pôdou sa bude v budúcnosti kšeftovať," skonštatovala Halgašová. Ministerku tiež vyzvala na zverejnenie kritérií výberu území, metodiku a formy úprav v projekte pozemkových úprav v hodnote 460 miliónov eur.



Ďalej ako problém uviedla, že generálna prokuratúra (GP) podľa nej nechce konať vo vzťahu k PPA. "Keď Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vo svojej správe uviedol, aké závažné nedostatky má PPA a v závere správy uviedla, že dá podnet na GP, GP nekoná," poznamenala.



SaS predstavila niektoré riešenia pre pôdohospodárstvo. Jedným z nich je zriadenie centrálneho registra žiadostí o nájom pôdy v SPF. "Rovnako žiada (SaS - pozn. TASR) s okamžitou platnosťou zriadiť centrálny register žiadostí o priame platby v PPA s uvedením právneho titulu k pôde, to znamená, musí byť priložený list vlastníctva alebo nájomná zmluva a bez predloženia takéhoto dokladu žiadateľ nemôže dostať dotáciu," ozrejmila Halgašová. Strana tiež žiada prehodnotiť všetky zákony upravujúce vlastnícke práva k pozemkom vrátane zákona č. 504 o nájme poľnohospodárskych pozemkov. "Predpokladáme, že je v rozpore s ústavou, pretože popiera súkromné vlastníctvo," uzavrela.



Agrorezort: R. Sulík navrhuje riešenia, ktoré sú v rozpore s legislatívou EÚ



Predseda opozičnej strany SaS Richard Sulík navrhuje riešenia, ktoré sú v rozpore s legislatívou Európskej únie (EÚ). SaS si zároveň pletie kompetencie agrorezortu s kompetenciami polície, Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) a Generálnej prokuratúry (GP) SR. V reakcii na piatkovú tlačovú konferenciu SaS o problémoch s agrodotáciami to uviedlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Europoslanec Richard Sulík navrhuje riešenia, ktoré sú v absolútnom rozpore s legislatívou EÚ, ba dokonca s dohodami EÚ a Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Europoslanec, ktorý skutočne vykonáva svoj mandát, to po toľkých rokoch v Bruseli musí vedieť," podotkol hovorca MPRV Vladimír Machalík.