SaS: Príspevok na rekreáciu môže byť protiústavný

Bratislava 29. októbra (TASR) - Uzákonený príspevok zamestnávateľov na rekreáciu zamestnancov podľa opozičnej strany Sloboda a solidarita (SaS) nie je len ďalší pokus primitívneho kupovania si voličov, ale môže byť aj v rozpore s ústavnou deklaráciou, podľa ktorej sa hospodárstvo Slovenskej republiky zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Informovala o tom Marie Stracenská z komunikačného oddelenia SaS.



"Trhovej ekonomike sa prieči, aby parlament príkazom zaťažoval zamestnávateľov nákladmi na rekreáciu svojich zamestnancov, a to bez ohľadu na ich ekonomické možnosti, čím zhoršuje ich vyhliadky na konkurenčnom trhu," uviedla podpredsedníčka SaS Jana Kiššová. "Trhovej ekonomike odporujú pravidlá, podľa ktorých zamestnávatelia s viac ako 49 zamestnancami aj za cenu vlastného krachu musia povinne podporovať rekreovanie svojich zamestnancov a dotovať tým odvetvie cestovného ruchu," podčiarkol poslanec Národnej rady SR za SaS Miroslav Ivan.



Jana Kiššová doplnila, že "takýto príkaz môže byť aj v rozpore s ústavným článkom číslo 55, podľa ktorého Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž". Keďže časť zamestnancov v menších firmách nemá na príspevok nárok a vzhľadom k tomu, že zamestnanci získajú príspevok od zamestnávateľa až po vynaložení nemalej sumy z vlastných zdrojov, poslanci vládnej koalície podľa SaS zároveň postupovali diskriminačne a aj antisociálne.



Ak prezident Andrej Kiska príslušnú novelu Zákonníka práce nevráti parlamentu, strana SaS je pripravená obrátiť sa v tejto veci na Ústavný súd, aby ten určil hranice legitímnych zásahov parlamentu do podnikania, ktoré sú v súlade s princípmi sociálne orientovanej trhovej ekonomiky na Slovensku.



Od 1. januára budúceho roku sa do Zákonníka práce zavedie nový inštitút - príspevok na rekreáciu zamestnancov. Počíta s tým novela zákona o podpore cestovného ruchu z dielne poslancov koaličnej SNS, ktorú v utorok 23. októbra 2018 schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.



Príspevok bude vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. To znamená, že v prípade, ak zamestnanec vynaloží na rekreáciu 500 a viac eur ročne, zamestnávateľ mu prispeje maximálnou sumou 275 eur. Ak zamestnanec vynaloží na dovolenku nižšiu sumu, zamestnávateľ mu na ňu poskytne príspevok vo výške 55 % oprávnených výdavkov.



Podľa prijatého pozmeňujúceho návrhu z dielne SNS budú mať povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok na rekreáciu len firmy s viac ako 49 zamestnancami. Nárok naň bude mať pritom len človek, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov. Pre ostatných zamestnávateľov so 49 zamestnancami a menej bude možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná.



Plénum pri záverečnom hlasovaní schválilo aj ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý predložili poslanci koaličného Mosta-Híd. Podľa neho sa bude môcť príspevok zamestnávateľa na rekreáciu použiť aj na úhradu výdavkov na pobytové či na denné prázdninové tábory pre deti zamestnancov.



Príspevok na rekreáciu sa bude vzťahovať aj na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, tiež na štátnych zamestnancov, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.



Príspevok bude oslobodený od daní. Rekreačný poukaz by mal byť vydaný vo forme elektronickej platobnej karty a jeho použitie bude viazané výlučne na osoby, ktorým bude vydané. Budú mať obmedzenú platnosť do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom boli vydané.