SaS: Rozhodnutím o odložení eKasy sa potvrdili výhrady podnikateľov

Podľa liberálov mala doteraz prospech z projektu eKasa iba skupina ľudí, ktorí stoja v pozadí a de facto ho sprivatizovali.

Bratislava 12. júna (TASR) - Rozhodnutím o odložení zavedenia systému registračných pokladníc on-line napojených na finančnú správu (eKasa) sa potvrdili výhrady podnikateľov i strany Sloboda a Solidarita (SaS) k tomuto projektu. Je to ďalší zle pripravený projekt, obdobne ako slovensko.sk či eHealth, na ktorý šli milióny eur. Uviedla to v stredu opozičná SaS. Tá v minulosti kritizovala najmä príliš rýchle zavedenie nového systému a nepripravenosť dodávateľov.



"Odložiť povinné spustenie eKasy bola nevyhnutnosť a je to dôkaz neschopnosti vlády riadiť veci verejné kompetentne s ohľadom na záujmy občanov. Navyše oddialenie spustenia eKasy nie je urobené korektným spôsobom, keďže znevýhodňuje klientov distribútorov pokladníc, ktorí ešte nedostali certifikáciu," uviedla SaS.



Podľa liberálov mala doteraz prospech z projektu eKasa iba skupina ľudí, ktorí "stoja v jeho pozadí a de facto ho sprivatizovali". Strana očakáva, že celú vec prešetrí Najvyšší kontrolný úrad SR a nový minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vyvodí aj personálnu zodpovednosť. "Zároveň však pokračujeme v snahe o zrušenie povinnosti používať eKasu. V tomto duchu pripravujeme aj podanie na Ústavný súd SR," dodala SaS.