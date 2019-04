SaS: Sceľovanie pozemkov je dobrý krok, je však päť minút po dvanástej

Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav na Slovensku v utorok (16. 4.) v rámci konferencie s názvom "Ako ďalej pozemkové úpravy" predstavila agroministerka Matečná.

Bratislava 18. apríla (TASR) - Sceľovanie pozemkov, ktoré avizuje šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS), tridsať rokov po revolúcii považuje opozičná strana Sloboda a Solidarita za aktivitu "päť minút po dvanástej". Informovala o tom Marie Stracenská z komunikačného oddelenia SaS v reakcii liberálov na tohtotýždňové oznámenie Matečnej o spustení pozemkových úprav.



Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav na Slovensku v utorok (16. 4.) v rámci konferencie s názvom "Ako ďalej pozemkové úpravy" predstavila agroministerka Matečná. Realizácia pozemkových úprav je podľa nej potrebná ešte v 3103 katastrálnych územiach. Každoročne by mal štát spustiť pozemkové úpravy v 120 katastrálnych územiach počas 30 rokov. Ročne by mal štát zafinancovať spustenie pozemkových úprav sumou priemerne 30,8 milióna eur.



Usporiadanie vlastníctva pozemkov je podľa SaS kľúčové, dlhé roky sa však riešením nikto nezaoberá. Po troch rokoch na ministerskej stoličke deklaruje Matečná, odborníčka v pozemkovom práve, že pozemkové úpravy by mali byť prioritnou úlohou každej vlády. Pritom už koncom minulého roka zrušila úlohu predloženia zákona o pozemkových úpravách. Zrušila aj pozemkové úpravy predchádzajúceho ministra. A hoci uznáva, že pozemkové úpravy sa dotýkajú každého sektora, až tlak farmárov a strach pred ich hnevom donútil ministerku Matečnú k tomu, aby konečne začala konať. "SaS bude pozorne sledovať, či sa budú pozemkové úpravy a ich financovanie vykonávať transparentne. Doterajšie aktivity ministerstva totiž neraz vyvolávali pochybnosti," uviedla Jarmila Halgašová zo SaS.



Rozdrobenosť pozemkov a nejasné nájomné vzťahy sú podľa SaS už ďalej neudržateľné. Rozdrobené pozemky s množstvom vlastníkov komplikujú investície a zvyšujú náklady na projekty Programu rozvoja vidieka ako aj na prerozdeľovanie priamych platieb. Tento problém má aj európsky rozmer, keďže ide aj o peniaze zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP).



Vlastníci pozemkov podľa liberálov ťažko dosahujú usporiadanie vzájomných pomerov, čo obmedzuje riadne fungovanie trhu s pôdou. Jednu parcelu vlastní v priemere 12 osôb a jeden vlastník disponuje spoluvlastníckymi podielmi v priemere k 23 parcelám. Zníženie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva a pozemkov je jednou z dôležitých úloh pozemkových úprav.



Do konca júna 2018 bolo podľa SaS dokončených 404 projektov pozemkových úprav v katastrálnych územiach, ktoré dokopy predstavujú 11 % rozlohy Slovenska. "Pozemkové úpravy pritom majú veľký význam aj pre realizáciu opatrení v krajine, ktoré prispejú k zmierňovaniu dopadov zmeny klímy," podotkla poslankyňa Národnej rady za SaS SR Anna Zemanová.



"Vyzývam preto ministerku Matečnú, aby zvažované zmeny technických noriem a metodík na spracovanie pozemkových úprav prešli odbornou oponentúrou s krajinármi," dodala Zemanová.