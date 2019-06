SaS: Šéfka finančnej správy by mala urobiť personálne zmeny

SaS dlhodobo upozorňovala aj na viceprezidenta Finančnej správy SR D. Páteka a na jeho údajnú úlohu pri vyplácaní vratiek dane z pridanej hodnoty (DPH) Ladislavovi Bašternákovi a Marianovi Kočnerovi.

Bratislava 6. júna (TASR) - Prezidentka Finančnej správy SR Lenka Wittenbergerová by mala urobiť vo vedení tejto inštitúcie personálne zmeny, aby tam prišli dôveryhodné a akcieschopné osoby. Vo svojom stanovisku k dianiu na finančnej správe to vo štvrtok uviedla opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS).



"Prví na rane by mali byť riaditeľ Kriminálneho úradu Ľudovít Makó a šéf inšpekcie Štefan Kaplán. Ľudovít Makó čelí podozreniam z prepojení s organizovanou skupinou bödörovcov. Jeho nevhodnosť na túto funkciu podčiarkuje jeho ignorácia rozsiahlych colných podvodov či podvodov Mariana Kočnera a Ladislava Bašternáka. Navyše šéf inšpekcie Štefan Kaplán nemá žiadne výsledky pri vyšetrovaní alebo skôr nevyšetrovaní korupcie a škandálov finančnej správy," konštatoval poslanec Národnej rady SR za SaS Jozef Rajtár.



SaS podľa jej stanoviska dlhodobo upozorňovala aj na viceprezidenta Finančnej správy SR Dušana Páteka a na jeho údajnú úlohu pri vyplácaní vratiek dane z pridanej hodnoty (DPH) Ladislavovi Bašternákovi a Marianovi Kočnerovi.



"Lenka Wittenbergerová sa odhodlala k činu až teraz, keď vysvitlo, že si vymieňal SMS správy s Marianom Kočnerom, aj to použila výhovorku o zdravotnom stave. Ponechávanie podozrivých osôb v riadiacich funkciách však spôsobuje stámiliónové škody občanom Slovenskej republiky," povedal Rajtár.



Podľa Wittenbergerovej sa však v minulosti podozrenia na spoluprácu Páteka s Bašternákom nepotvrdili. O jeho možnom prepojení s Kočnerom v stredu (5. 6.) nevedela. "Aj pre nás sú to nové informácie, ktoré zazneli v utorok v médiách, a ja, samozrejme, sa budem 'dotazovať' bližším informáciám, ak nimi disponujú relevantné orgány," povedala Wittenbergerová.



Riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó spojenie s bödörovcami odmietol. "To, že som z Nitry, ešte nezakladá to, že som nejaký bödörovec," povedal Makó. "Nepoznám pána Kočnera, nepoznám pána Bašternáka, nikdy som ich nevidel," dodal riaditeľ.