SaS: Štátny podnik Lesy SR prenajímal poľovné revíry nevýhodne

Bratislava 31. mája (TASR) - Štátny podnik Lesy SR - patriaci pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR - prenajímal poľovné revíry nevýhodne. Uviedli to na brífingu predstaviteľky opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Lucia Ďuriš Nicholsonová, podpredsedníčka Národnej rady (NR) SR a Jarmila Halgašová, ktorá sa v SaS venuje pôdohospodárstvu. SaS sa preto podľa Ďuriš Nicholsonovej obráti pre prenájmy revírov s podnetom na Národný kontrolný úrad (NKÚ) SR.



Ďuriš Nicholsonová menovala niekoľko konkrétnych prípadov poľovných revírov, kde podľa jej informácií štát mohol získať podstatne vyššie sumy z prenájmu pozemkov, a to v poľovných revíroch Višničky, Remata, Remata I, Háje, Štiavničky, či poľovnom revíri Vyšehradné.



Podpredsedníčka sa s informáciami, ktoré má ohľadom poľovných revírov k dispozícii, plánuje obrátiť na NKÚ SR. "So všetkými týmito informáciami sa chcem obrátiť na NKÚ, pretože z uvedeného konania vyplýva podozrenie z netransparentného, zákon obchádzajúceho a nehospodárneho nakladania s majetkom štátu. NKÚ by mal ako štátny orgán disponujúcimi kompetenciami podozrenia preveriť a vyvodiť patričné dôsledky, napríklad aj právne. Pri takto vysokých škodách sme pripravení vykonať aj ďalšie právne kroky po tom, ako nám príde správa z kontroly NKÚ SR," povedala podpredsedníčka NR SR.



Podľa Ďuriš Nicholsonovej ide pri prideľovaní poľovných revírov evidentne o organizovanú záležitosť, keď veľká väčšina poľovných revírov končí v rukách vopred určených skupín, a to za veľmi zvláštnych okolností, pričom štátu pritom vznikajú obrovské škody.



Podľa Halgašovej uvedené praktiky netransparentného prideľovania revírov sa mali skončiť v roku 2009. "Žiaľ, rovnaký scenár pokračuje ďalej. Strana Smer-SD a Slovenská národná strana (SNS) totiž vymysleli takú legislatívu a také pravidlá, aby sa povinnosti 'našich ľudí' nedotkli a výberové konania na prenájom štátnych poľovných revírov sa dali naďalej obchádzať. Za 10 rokov sa takto odohrali ďalšie netransparentné prenájmy revírov a pokračujú aj za tejto vlády, keď rezort pôdohospodárstva majú v rukách národniari (SNS), ktorí štát oberajú o státisíce a milióny eur. Sú to desiatky až stovky prípadov (revírov)," povedala Halgašová.



"Chcem sa preto opýtať predstaviteľov SNS, čo je to za falošné vlastenectvo, keď pani ministerka (pôdohospodárstva Gabriela Matečná) nebola schopná za tri roky zastaviť rozkrádanie v poľovných revíroch. Naopak, naďalej sa v ňom pokračuje," poznamenala Halgašová. SaS podľa nej chce tento "papalášsky výdobytok" zmeniť tak, aby bola zachovaná rovnosť šancí a štát nebol bezbrehým spôsobom okrádaný.



Halgašová oznámila, že okrem podnetu na NKÚ bude SaS v NR SR vo veci poľovných revírov podávať pozmeňujúce návrhy k zákonu o poľovníctve, ktorý v stredu (29. 5.) odobril vládny kabinet. "Rovnako budeme iniciovať aj pozmeňujúce návrhy v zákone o poľovníctve, ktorý je v súčasnosti v legislatívnom procese. V stredu bol schválený na rokovaní vlády, pripravíme preto pozmeňovacie návrhy tak, aby sme zamedzili obchádzaniu verejného obstarávania a zamedzili bezbrehému okrádaniu. Budeme komunikovať s poľovnými združeniami a presadzovať aj ich požiadavky," dodala Halgašová.



"MPRV SR do procesu prenajímania poľovných revírov nevstupuje a ani nezastupuje žiadnych vlastníkov. O tom, kto bude poľovný revír užívať, rozhodujú vlastníci pozemkov tvoriacich poľovný revír. Rozhodnutia prijíma zhromaždenie vlastníkov a rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou počítanou z celkovej výmery poľovného revíru," uviedol v reakcii na SaS hovorca agrorezortu Vladimír Machalík.



Zdôraznil, že čo sa týka legislatívy, model prenajímania poľovných revírov výhradne za najvyššiu cenu sa v minulosti neosvedčil. "Pretože najvyššia cena neznamená následne adekvátnu starostlivosť o dané územie (premnoženie zveri, škody zverou, a podobne). Práve preto aj Koncepcia rozvoja poľovníctva schválená vládou v roku 2017 navrhuje vytvoriť širšiu škálu kritérií a nie len najvyššiu cenu," podčiarkol.



Predstavitelia SaS si podľa Machalíka vôbec nepreštudovali návrh nového zákona o poľovníctve, ktorý tento týždeň v stredu schválila vláda. Nový zákon o poľovníctve totiž sprehľadňuje a zjednoznačňuje práve systém prideľovania revírov. "Mrzí nás, že pani poslankyňa a jej tímlíderka znova bez naštudovania legislatívy zavádzajú verejnosť, pričom už v minulosti zverejnili viacero dezinformácií, týkajúcich sa tejto tematiky," dodal hovorca MPRV SR.