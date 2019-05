SaS vyzvala vládu na odloženie zmien v systéme eKasa

Za tlakom na rýchle spustenie nového systému vidia liberáli ekonomické záujmy ľudí napojených na finančnú správu.

Bratislava 29. mája (TASR) – Plánované zmeny v evidencii tržieb elektronickými registračnými pokladnicami sú príliš rýchle a firmy sa na prechod nestihnú pripraviť. Tvrdí to opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS).



Pretože už nie je dostatok času na zmenu zákona poslaneckým návrhom, vyzýva SaS vládu, aby posunula termín spustenia nového systému eKasa o pol roka vládnou novelou v skrátenom legislatívnom konaní. Za tlakom na rýchle spustenie nového systému vidia liberáli ekonomické záujmy ľudí napojených na finančnú správu, informovala v stredu strana na tlačovej konferencii.



Nakoľko bol nový zákon schválený vlani v decembri, nie je podľa podpredsedníčky SaS Jany Kiššovej možné splniť všetky termíny. Podnikatelia, ktorí začali evidovať tržby od apríla, sa museli na nový systém online pripojenia registračných pokladníc napojiť ihneď. Podnikatelia, ktorí už tržby cez registračné pokladnice evidovali, majú na zmenu čas do konca júna. "Problém je najmä v tom, že existuje iba limitovaný počet certifikovaných firiem, ktoré môžu byť dodávateľmi tohto systému. Matematicky nie je možné tento termín stihnúť," tvrdí Kiššová.



Poslanec za SaS Jozef Rajtár upozornil na údajné prepojenie spoločnosti CHDU s.r.o., ktorá dostala certifikát na chránené dátové úložisko ako prvá, na osoby vo vedení finančnej správy. "Majiteľ Branislav S. je prepojený s právnickou kanceláriou Malata, Pružinský, Hegedus napríklad cez firmu DM Technology, kde je táto advokátska kancelária takzvanou oprávnenou osobou. Je to advokátska kancelária, ku ktorej má veľmi blízko Ľudovít Makó, šéf kriminálneho úradu finančnej správy a bývalý šéf finančnej správy František Imrecze," vyhlásil Rajtár, podľa ktorého dostala táto firma certifikát za "veľmi zvláštnych okolností".



"Ak sa veci spravili takto narýchlo a strčila sa tam neznáma spoločnosť, táto má možnosť zarobiť. Minimálny odhad sú dva milióny eur," vyčíslil Rajtár. Otázne je podľa neho aj to, či má skutočne spoločnosť CHDU technológiu asymetrického šifrovania, ktorá je potrebná na chránené dátové úložiska. "Nedá sa k tomu oficiálne dostať," dodal Rajtár.