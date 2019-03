SaS zbiera podpisy na odvolanie ministra dopravy Á. Érseka

Liberáli chcú, aby sa zlými pracovnými výkonmi ministra dopravy zaoberali parlament aj celá verejnosť.

Bratislava 7. marca (TASR) – Opozičná SaS zbiera podpisy na odvolanie šéfa rezortu dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd). Poslanecký klub strany je presvedčený o tom, že zlyhania ministra počas jeho funkčného obdobia sú mimoriadne závažné.



Liberáli chcú, aby sa "zlými pracovnými výkonmi" ministra dopravy zaoberali parlament aj celá verejnosť. "Preto sme sa rozhodli osloviť všetky demokratické opozičné strany a hľadať podporu na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, kde sa rozhodne, koľko poslancov ešte stále dôveruje ministrovi dopravy," priblížil poslanec SaS Miroslav Ivan.



Poslednou v rade chýb je podľa Ivana situácia na úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Dostavba tunela Višňové sa podľa neho odsúva na neurčito. "Nezabúdame však ani na jeho ďalšie prešľapy, ako je zavedenie stratových IC vlakov, meškanie všetkých rozostavaných úsekov diaľnic. Ide aj o dlhodobé podfinancovanie údržby ciest prvej triedy vrátane mostov či vyhadzovanie peňazí na štúdie realizovateľnosti na národného lodného a leteckého dopravcu, keď už sedliackym rozumom musel vedieť, že to je neekonomické," dodal.



Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR považuje tento krok SaS za čisto politickú akciu opozičnej strany, "ktorej klesajú preferencie a takto chce na seba upozorniť". "SaS chce odvolať ministra za to, že stavba na Višňovom sa nezabrzdí na dlhé roky a bude pokračovať v najkratšom možnom čase, vďaka čomu zachránime peniaze z eurofondov, navyše sa postaral aj o to, aby tu znova nevznikol problém s nevyplatenými živnostníkmi a subdodávateľmi, a je zarážajúce, že proti tomu protestuje strana, ktorá je podľa vlastných slov na strane podnikateľov," podotkla v reakcii pre TASR hovorkyňa MDV Karolína Ducká.