SaS žiada zastaviť akékoľvek kroky pri národnom leteckom dopravcovi

Analýza podľa liberálov počíta s nákladmi štátu v hodnote desiatok miliónov eur na založenie prvých 15 mesiacov prevádzky.

Bratislava 23. januára (TASR) – Úvahy o národnom leteckom dopravcovi sú podľa opozičnej SaS stratou času a mrhaním financiami. Prax totiž podľa strany ukázala, že podobný letecký dopravca už v minulosti skončil neúspešne. Liberáli tak žiadajú vládu, aby zastavila akékoľvek ďalšie kroky v úvahách o zriadení národného leteckého dopravcu.



"Vypracovanie analýz za vyše 50.000 eur je ako vyhadzovanie peňazí von oknom. Ešte skôr, než sa akákoľvek analýza začala robiť, bolo jasné, že zriadenie národného leteckého dopravcu je odsúdené na neúspech," myslí si poslanec SaS Miroslav Ivan, podľa ktorého vláda v tomto prípade podlieha tlaku SNS.



Analýza podľa liberálov počíta s nákladmi štátu v hodnote desiatok miliónov eur na založenie prvých 15 mesiacov prevádzky. Zdôraznili, že štát má navyše dodať tieto peniaze hneď, pretože neskôr by to bolo považované za neoprávnenú štátnu pomoc. "Vláda má nájsť milióny na zriadenie národného leteckého dopravcu v čase, keď sa rozpadá cestná a železničná infraštruktúra, chýbajú peniaze na opravu železničných tratí a horiacich vagónov či v čase, keď 40 % ciest prvej triedy je v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave," podotkol Ivan.



Národný letecký dopravca by mal v prípade zriadenia fungovať na trhovom princípe v plnom vlastníctve alebo s podielom štátu a mal by byť akciovou spoločnosťou. V prvých piatich rokoch od založenia spoločnosti sa odhaduje celková finančná náročnosť investície v prípade nákupu lietadiel na takmer 175 miliónov eur a v prípade prenájmu na viac ako 127 miliónov eur. Uvádza sa to v informácii o vytvorení podmienok na zriadenie národného leteckého dopravcu, ktorú predložilo na stredajšie rokovanie vlády ministerstvo dopravy. Kabinet vzal materiál na vedomie.