Saudi Aramco by mohlo vstúpiť na burzu už na budúci rok

Saudská Arábia plánuje predať až 5 % akcií najväčšej svetovej energetickej firmy.

Rijád 16. júna (TASR) - Saudská Arábia je rozhodnutá, že jej ropný konglomerát Saudi Aramco vstúpi na burzu prostredníctvom prvotnej ponuky (IPO). Stane sa to však, až nastane pravý čas, uviedol saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán.



Zopakoval, že Aramco môže vstúpiť na burzu už na budúci rok. Podľa bin Salmána sa to stane koncom roka 2020 alebo začiatkom roka 2021.



Saudská Arábia plánuje predať až 5 % akcií najväčšej svetovej energetickej firmy. Dúfa, že by z predaja mohla získať až 100 miliárd USD (88,77 miliardy eur). Akcie Aramco by sa mali predávať na domácej burze v Saudskej Arábii a prinajmenšom na jednej medzinárodnej burze. IPO by malo podporiť plány týkajúce sa transformácie saudskoarabskej ekonomiky rozvojom nových odvetví, podporou zamestnanosti a prílevom zahraničných investícií.



Bin Salmán odhaduje hodnotu koncernu okolo 2 bilióny USD. Investori na základe finančnej výkonnosti zverejnenej v apríli a metodológie používanej v prípade iných veľkých ropných spoločností predpokladajú, že hodnota by sa mohla pohybovať okolo 1,2 bilióna USD.



(1 EUR = 1,1265 USD)