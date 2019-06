Saudská Arábia naznačila pokračovanie dohody o znižovaní ťažby

Súčasný program obmedzovania ťažby platí do konca júna a koncom tohto mesiaca, prípadne začiatkom budúceho by sa mali členovia OPEC+ zísť, aby rozhodli o pokračovaní programu.

Rijád 3. júna (TASR) - Skupina OPEC+ zahrnujúca štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a niektorých ďalších producentov na čele s Ruskom sa v podstate zhoduje v tom, že na trhu je potrebné udržať stabilitu aj v druhom polroku tohto roka. Povedal to saudský minister energetiky Chálid al-Fálih, ktorého v pondelkovom vydaní citovali saudské noviny Arab News.



Súčasný program obmedzovania ťažby platí do konca júna a koncom tohto mesiaca, prípadne začiatkom budúceho by sa mali členovia OPEC+ zísť, aby rozhodli o pokračovaní programu. "Urobíme všetko, čo je potrebné, aby sme udržali stabilitu na trhu aj po júni. Pre mňa to znamená zníženie zásob zo súčasnej vysokej úrovne," citovali noviny Arab News Chálida al-Fáliha.



Zásoby ropy v Spojených štátoch klesli minulý týždeň v menšej miere, než sa čakalo, čo spôsobilo ku koncu týždňa pokles cien komodity. Spomínané zásoby sa v súčasnosti pohybujú blízko dvojročných maxím. Okrem zásob ropy vplýva na ceny suroviny aj eskalujúci konflikt medzi Čínou a USA, čo spôsobilo, že v máji zaznamenali ceny ropy najvýraznejší pokles za posledných šesť mesiacov.



Na druhej strane, opačným smerom na ceny ropy vplývajú sankcie USA voči Iránu a Venezuele. Tie spolu so zlou hospodárskou situáciou v juhoamerickej krajine prudko znižujú vývoz ropy z týchto štátov.