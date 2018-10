Saudská Arábia nemá v úmysle zaviesť ropné embargo ako v roku 1973

Niekoľko amerických zákonodarcov navrhlo uvalenie sankcií proti Saudskej Arábii, ktorá patrí medzi najväčších vývozcov ropy na svete. Rijád pohrozil odvetou za sankcie.

Rijád 22. októbra (TASR) - Saudská Arábia nemá v úmysle zaviesť ropné embargo pre západných spotrebiteľov ako v roku 1973. Chce izolovať ropu od politiky. Povedal to v pondelok saudský minister ropného priemyslu Khalid al-Falih v súvislosti so zabitím saudského novinára Džamála Chášukdžího.



Saudský minister to povedal ruskej tlačovej agentúre TASS na otázku, či by mohlo dôjsť k opakovaniu ropného embarga z roku 1973.



Poprední americkí zákonodarcovia v nedeľu (21. 10.) kritizovali saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána a podľa vlastných slov veria, že nariadil zabitie Chášukdžího, hoci vláda prezidenta Donalda Trumpa zaujala k prípadu opatrnejší postoj.



Niekoľko zákonodarcov navrhlo uvalenie sankcií proti Saudskej Arábii, ktorá patrí medzi najväčších vývozcov ropy na svete. Rijád pohrozil odvetou za sankcie.



"Saudská Arábia je veľmi zodpovedná krajina, desaťročia sme používali našu ropnú politiku ako zodpovedný ekonomický nástroj a izolovali ju od politiky," povedal Falih.



"Mojou úlohou ako ministra je implementovať konštruktívnu a zodpovednú úlohu mojej vlády a podľa toho stabilizovať svetové energetické trhy a prispieť k globálnemu hospodárskemu rozvoju," dodal.



Upozornil, že ďalšie a výraznejšie zvýšenie cien ropy by spomalilo globálne hospodárstvo a spôsobilo recesiu. A vzhľadom na plánované sankcie USA proti Iránu, ktoré začnú platiť na budúci mesiac, neexistuje žiadna záruka, že ceny ropy nebudú vyššie.



Okrem toho existuje potenciálne riziko zníženia ťažby v rôznych krajinách, ako sú Líbya, Nigéria a Venezuela.



Ak zmiznú z trhov 3 milióny barelov ropy denne, Saudská Arábia nedokáže takýto objem pokryť zvýšením svojej produkcie a budeme musieť využiť ropné zásoby, povedal Falih.



Podľa ministra Saudská Arábia čoskoro zvýši produkciu na 11 miliónov barelov denne zo súčasných 10,7 milióna barelov/deň. Rijád má kapacitu na zvýšenie výkonu na 12 miliónov barelov denne a Spojené arabské emiráty by mohli pridať ďalších 0,2 milióna barelov.



"Máme relatívne obmedzené voľné kapacity a využívame ich značnú časť," vyhlásil saudský minister.



"Ale ak dôjde k ďalšiemu poklesu dodávok na trhy nad rámec sankcií proti Iránu, Saudská Arábia budeme musieť nasadiť všetky nevyužité kapacity," uzavrel.



(1 barel = 159 litrov)