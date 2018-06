Saudská Arábia zrejme zvýšila ťažbu ropy na takmer rekordnú hodnotu

Rast produkcie v Saudskej Arábii prichádza po požiadavke USA, aby Rijád a členovia OPEC zvýšili ťažbu a umožnili vykompenzovať výpadky dodávok z Iránu po opätovnom zavedení sankcií USA voči Teheránu.

Londýn 29. júna (TASR) - Saudská Arábia zvýšila v júni produkciu ropy na 10,70 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Ťažbu tak posunula na takmer rekordnú hodnotu. Tú predstavuje 10,72 milióna barelov denne, čo dosiahla krajina v novembri 2016. Najnovší odhad zverejnila agentúra Reuters.



Ak sa odhad Reuters potvrdí, bude to znamenať rast produkcie v porovnaní s májom o 700.000 barelov denne. Saudská Arábia tak vykompenzuje pokles ťažby v iných členských štátoch Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a zabezpečí zvýšenie produkcie aj v rámci celého ropného kartelu. "Údaje o ťažbe zo Saudskej Arábie budú naozaj veľmi vysoké," uviedol zdroj z ropného sektora.



Rast produkcie v Saudskej Arábii prichádza krátko po požiadavke Spojených štátov, aby Rijád a ďalší členovia OPEC zvýšili ťažbu a umožnili vykompenzovať výpadky dodávok z Iránu po opätovnom zavedení sankcií USA voči Teheránu.



Okrem produkcie vzrástol podľa odhadov Reuters aj júnový vývoz ropy zo Saudskej Arábie. Podľa zdrojov z ropného sektora export zo Saudskej Arábie dosiahol v posledných dvoch júnových týždňoch okolo 8 miliónov barelov denne. Posledný oficiálny údaj za mesiac je z apríla a vtedy export dosiahol 7,3 milióna barelov denne.



Očakáva sa, že Saudská Arábia bude v raste produkcie pokračovať aj v júli. Zdroj z ropného sektora oboznámený s plánmi Rijádu začiatkom týždňa uviedol, že Saudská Arábia plánuje zvýšiť ťažbu na budúci mesiac až na rekordných 11 miliónov barelov denne.



To rozčúlilo Irán, keďže Saudská Arábia podľa neho nedodržuje dohodu uzatvorenú na zasadnutí OPEC 23. júna vo Viedni. Štáty OPEC a krajiny mimo ropného kartelu sa dohodli, že sa vrátia k 100-% plneniu programu znižovania produkcie, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom roka 2017. Rozsah znižovania ťažby totiž mnohé štáty vrátane Saudskej Arábie prekračovali a produkciu znižovali ešte výraznejšie než stanovovali kvóty.



Plán Rijádu zvýšiť ťažbu v júli na 11 miliónov barelov denne však kvótu pre Saudskú Arábiu vysoko prekračuje. "Nikto nemá mandát na porušenie našej dohody. Ak tak urobí, znamená to, že OPEC je riadený Spojenými štátmi," povedal v reakcii na plány Saudskej Arábie zástupca Iránu v OPEC Husajn Kazempúr Ardebili. Reagoval tak na fakt, že Rijád sa rozhodol zvýšiť ťažbu na rekordnú hodnotu krátko po tom, ako americký minister energetiky Rick Perry uviedol, že dohoda z Viedne nemusí stačiť.