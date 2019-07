Saudská nízkonákladovka flyadeal zrušila objednávku u Boeingu

Pôvodná dohoda s Boeingom uzatvorená v decembri minulého roka zahŕňala pevnú objednávku na 30 lietadiel 737 MAX s opciou na nákup ďalších 20 strojov.

Rijád 7. júla (TASR) - Saudská nízkonákladová letecká spoločnosť flyadeal zrušila predbežnú objednávku na lietadlá 737 MAX od Boeingu. Potvrdil to americký výrobca. Saudské aerolínie namiesto toho oznámili novú objednávku na lietadla A320 od konkurenčného Airbusu.



Pôvodná dohoda s Boeingom uzatvorená v decembri minulého roka zahŕňala pevnú objednávku na 30 lietadiel 737 MAX s opciou na nákup ďalších 20 strojov. Hodnota kontraktu dosahovala 5,9 miliardy dolárov pri katalógových cenách. Boeing zrušenie potvrdil s tým, že krok saudskej spoločnosti vzhľadom na jej požiadavky, čo sa týka plánu dodávok, chápe.



Lietadlá typu 737 MAX sú uzemnené už od marca tohto roka, k čomu úrady v jednotlivých krajinách pristúpili po dvoch krátko po sebe nasledujúcich tragických nehodách. Najskôr sa koncom októbra minulého roka zrútilo lietadlo indonézskej spoločnosti Lion Air a začiatkom marca tohto roka rovnaký osud postihol stroj typu 737 MAX etiópskych aerolínií Ethiopian Airlines. Havárie si vyžiadali 346 obetí. Kedy sa tieto lietadlá vrátia do prevádzky, zatiaľ nie je jasné.



Po odstúpení od dohody s Boeingom spoločnosť flyadeal v separátnom oznámení uviedla, že zadala objednávku na 30 lietadiel A320Neo s opciou na ďalších 20 lietadiel tohto typu a do budúcnosti plánuje lietať len s lietadlami od Airbusu. Začiatok dodávok očakáva v roku 2021.