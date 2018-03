Scheuer by sa rád vyhol zákazu dieselových vozidiel v mestách

Vyhlásil pritom, že nie je priateľom šéfov automobiliek a nebude nútiť firmy, aby zdokonaľovali naftové vozidlá.

Berlín 16. marca (TASR) - Nový nemecký minister dopravy Andreas Scheuer urobí všetko, čo je v jeho silách, aby sa vyhol zákazu dieselových vozidiel v mestách. Uviedol to v rozhovore pre denník Bild.



Scheuer nastúpil do funkcie ministra tento týždeň. Vystriedal v nej Alexandra Dobrindta, ktorý bol často obviňovaný, že má príliš tesné vzťahy s automobilovým priemyslom v krajine.



"Nevidím sa ako kamarát automobilových šéfov, ale skôr ako kamarát tých, ktorí pracujú na výrobných linkách, a ako niekto, kto zastupuje záujmy majiteľov dieselových vozidiel," povedal Scheuer.



Dodal, že bude viesť "nové, veľmi, veľmi vážne rozhovory" s výrobcami automobilov o dieselovej kríze.



Na otázku, či by sa automobilky mali nútiť k tomu, aby vylepšovali a zdokonaľovali dieselové vozidlá, povedal, že očakáva od nich spoluprácu, ale dodal: "Nútenie nie je spôsob, akým robím politiku".



Spolkový súd v Lipsku vo februári rozhodol, že zákaz vjazdu dieselových vozidiel, ktorý chcú zaviesť niektoré nemecké mestá, je právne prípustný. To otvára cestu k realizácii týchto plánov. Podľa aktivistov prvé obmedzenia by sa mohli objaviť už v tomto roku.



Cieľom tohto zákazu je znížiť exhaláty a zlepšiť ovzdušie v mestách. Podľa štatistík po nemeckých cestách jazdí približne 15 miliónov osobných naftových vozidiel. Z toho len zhruba 2,7 milióna z nich spĺňa normu pre emisie Euro 6, vďaka čomu sa na ne zákaz vjazdu vzťahovať nebude.