Scheuer: Celý svet sa smeje Nemecku pre meškajúci projekt letiska

Dôvodom odkladov boli chyby v konštrukcii a tiež problémy s protipožiarnym zabezpečením.

Berlín 1. apríla (TASR) - Celý svet sa smeje Nemecku pre roky meškajúci projekt nového medzinárodného letiska v Berlíne. Vyhlásil to v nedeľu minister dopravy Andreas Scheuer.



"Celý svet sa smeje z tohto staveniska v našom hlavnom meste," povedal Scheuer novinám z mediálnej skupiny Funke. Minister dodal, že aj on môže nad tým len krútiť hlavou.



Nové medzinárodné Letisko Berlín-Brandenburg (BER) malo začať slúžiť verejnosti v novembri 2011. Termín dokončenia letiska, ktoré má byť najmodernejšie v Európe a tretie najväčšie v Nemecku - po Frankfurte nad Mohanom a Mníchove, však už viackrát odložili, za čo si Berlín vyslúžil riadnu hanbu. Najnovšie sa hovorí, že letisko by mohlo začať fungovať na jeseň roku 2020.



Dôvodom odkladov boli chyby v konštrukcii a tiež problémy s protipožiarnym zabezpečením. Výsledkom bolo zvýšenie nákladov na projekt, ktoré prinieslo ďalšie meškanie.



Scheuer sľúbil, že si sadne s tými, ktorí sú zodpovední za snahu o splnenie plánu. Dodal, že nie je spokojný s neustálymi výhovorkami a odvolávaním sa na technické a finančné problémy, ktoré zapríčinili aktuálnu situáciu.



Scheuer zároveň obhajoval zachovanie ďalšieho funkčného letiska v Berlíne, Tegel (TXL), na západe mesta, aj po tom, ako nové letisko BER konečne začne fungovať.



V septembri sa totiž obyvatelia mesta v referende vyslovili jasnou väčšinou hlasov za zachovanie letiska Tegel, ktoré malo byť pôvodne zatvorené už v roku 2012.



Nové medzinárodné letisko ponesie meno bývalého nemeckého kancelára Willyho Brandta a malo nahradiť zastarané letiská v bývalej západnej a východnej časti mesta - Tagel a Schönefeld.