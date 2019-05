Scholz je pripravený presadiť daň z finančných transakcií

Chce z nej financovať základný dôchodok pre robotníkov s nízkymi príjmami, čo presadzujú jeho ľavicovo orientovaní sociálni demokrati.

Berlín 24. mája (TASR) - Nemecký minister financií Olaf Scholz je pripravený presadzovať daň z finančných transakcií na národnej úrovni, ak ju iné krajiny nebudú ochotné zaviesť. Uviedol to v piatok na svojej internetovej stránke týždenník Der Spiegel.



Nemecko a ďalšie štáty Európskej únie sa pokúšajú dohodnúť na dani z finančných transakcií. Scholz minulý týždeň povedal, že do 3. štvrťroku 2019 očakáva pokrok v tejto otázke minimálne v deviatich krajinách EÚ.



Ak by sa ukázalo, že je to nemožné, Scholz je podľa týždenníka pripravený zaviesť túto daň v Nemecku. Chce z nej totiž financovať základný dôchodok pre robotníkov s nízkymi príjmami, čo presadzujú jeho ľavicovo orientovaní sociálni demokrati (SPD).



SPD je menším koaličným partnerom v nemeckej vláde pod vedením konzervatívcov kancelárky Angely Merkelovej.



„Ak sa nedosiahne dohoda na medzinárodnej úrovni, potom by sa Nemecko malo pohnúť vpred,“ citoval Spiegel oficiálny zdroj blízky Scholzovi, ktorý nechcel byť menovaný.



„Práce pokračujú na európskej úrovni. Počkajme a uvidíme," uviedla hovorkyňa ministerstva financií v piatok na pravidelnej tlačovej konferencii v Berlíne na otázku novinárov o dani z finančných transakcií.