Scholz:Je potrebné vyhnúť sa eskalácii obchodného sporu medzi USA a EÚ

Berlín 10. apríla (TASR) - Rast svetovej ekonomiky sa spomaľuje a v tejto situácii je nevyhnutné, aby sa politickí lídri vyhli akejkoľvek eskalácii obchodných sporov. Uviedol to nemecký minister financií Olaf Scholz.



Hrozby americkej vlády zverejnené tento týždeň, že pre dotácie Európskej únie pre Airbus uvažuje o clách na európske výrobky v hodnote vyše 11 miliárd USD (9,75 miliardy eur), ešte prehĺbili súčasný transatlantický spor o dotácie a otvorili nový front v globálnej obchodnej vojne prezidenta Donalda Trumpa. "Všetky strany sa musia snažiť o vyhnutie sa eskalácii obchodných sporov," reagoval Scholz v rozhovore pre agentúru Reuters na otázku, aký je postoj Nemecka k americkým hrozbám zaviesť ďalšie dovozné clá.



"Politické problémy, ako je aj obchodný spor s USA a odchod Británie z Európskej únie, je možné vyriešiť. Preto sú rozhovory vo Washingtone také dôležité," povedal Scholz, pričom tým myslel jarné zasadnutie Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky. To sa uskutoční vo Washingtone koncom tohto týždňa. Zároveň dodal, že Nemci a Európania celkovo by mali ísť do rokovaní s americkými partnermi s chladnou hlavou.



(1 EUR = 1,1279 USD)