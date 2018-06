Scholz: Rozhodnutie USA zaviesť tarify na oceľ a hliník je nelegálne

Nemecký minister financií Olaf Scholz upozornil, že reakcia Bruselu bude silná.

Whistler 1. júna (TASR) - Nemecký minister financií Olaf Scholz označil za "zlé a nelegálne" rozhodnutie USA zaviesť tarify na dovoz ocele a hliníka z Európskej únie (EÚ). A upozornil, že reakcia Bruselu bude silná.



"Toto nie je dobrý deň pre transatlantické vzťahy," povedal Scholz novinárom po príchode do kanadského lyžiarskeho strediska Whistler na stretnutie ministrov financií a centrálnych bankárov skupiny G7, siedmich najvyspelejších štátov sveta.



EÚ, Mexiko a Kanada dostali spočiatku výnimky na tieto clá, ktoré americký prezident Donald Trump zaviedol 23. marca. Ale platnosť výnimiek 1. júna vypršala a Washington ich nepredĺžil. To vyvolalo vlnu kritiky zo strany postihnutých krajín, ako aj popredných členov Trumpovej Republikánskej strany.



Scholz uviedol, že Európska komisia pripravila reakcie v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), čo plánuje pripomenúť americkému ministrovi financií Stevenovi Mnuchinovi. "Rozhodnutie USA jednostranne iniciovať tarify je nesprávne," povedal. "A z môjho pohľadu aj nelegálne, pretože máme jasné pravidlá o tom, ako sa určujú medzinárodné tarify. A to je porušenie týchto pravidiel."



Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Kongresu USA Paul Ryan tiež odsúdil tarify. Vo vyhlásení, ktoré citovali americké médiá, skonštatoval, že existujú "lepšie spôsoby, ako pomôcť americkým robotníkom a spotrebiteľom". "Namiesto riešenia skutočných problémov v medzinárodnom obchode s týmito produktmi je štvrtková (31.5.) akcia zameraná na spojencov Ameriky, keď by sme mali s nimi spolupracovať na riešení nekalých obchodných praktík krajín ako Čína," povedal.



Aj francúzsky prezident Emmanuel Macron označil colné sadzby USA za "nelegálne a za chybu". Podľa neho je rozhodnutie Washingtonu omylom v mnohých ohľadoch, pretože reaguje na existujúcu medzinárodnú nerovnováhu v obchode najhorším spôsobom, a to vytvorením ekonomického nacionalizmu. "A nacionalizmus je vojna. To je presne to, čo sa stalo v 30. rokoch (minulého storočia)," povedal.



Mexické ministerstvo hospodárstva uviedlo, že zavedie odvetné opatrenia na americké výrobky, vrátane oceľových plechov, bravčového mäsa, ovocia a syrov v hodnote porovnateľnej so stratami, ktoré americké tarify spôsobia Mexiku.



Kanada tiež uviedla, že odpovie odvetnými opatreniami v hodnote až 16,6 miliardy kanadských dolárov (11,04 miliardy eur), pričom predseda vlády Justin Trudeau označil americké tarify za "nezákonné a kontraproduktívne".



(1 EUR = 1,5038 CAD)