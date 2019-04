Šéf Apple požaduje reguláciu technologického sektora

Šéf Apple je skeptický, že v USA sa vydajú správnym smerom, keďže americké firmy sa postavili proti regulácii.

New York 23. apríla (TASR) - Šéf Apple Tim Cook považuje reguláciu technologického sektora za čoraz naliehavejšiu. Nedôveruje však zákonodarcom v USA, že sú na ňu pripravení.



Cook na konferencii usporiadanej časopisom Time v New Yorku povedal, že európska regulácia GDPR týkajúca sa ochrany osobných údajov, ktorá dáva spotrebiteľom väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi, je prvým krokom, aj keď nedostatočným. Šéf Apple je skeptický, že v USA sa vydajú správnym smerom, keďže americké firmy sa postavili proti regulácii.



Na otázku, či si myslí, že USA prijmú rozumnú, nedeštruktívnu reguláciu, odpovedal, že tomu neverí. "Myslím si, že toto je príklad, kde by skôr Európa mohla prísť s niečím. Nariadenie GDPR nie je ideálne, ale je to krok správnym smerom."



Podľa Cooka si technologický sektor musí priznať, že aktuálny stav je nevyhovujúci a že odvetvie potrebuje reguláciu. Dodal, že je príliš mnoho príkladov toho, že neexistencia pravidiel viedla k veľkým škodám pre spoločnosť.