Šéf Európskej centrálnej banky Draghi odmietol Trumpovu kritiku

Trump v utorok kritizoval Draghiho a ECB za to, že signalizoval ďalšie uvoľnenie menovej politiky, čo by zrejme oslabilo spoločnú európsku menu voči doláru.

Sintra 18. júna (TASR) - Šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi stroho odmietol kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump ho obvinil, že sa snaží cielene a neférovo oslabiť euro.



"Máme svoje právomoci, máme svoj mandát," povedal Draghi na fóre ECB v portugalskom meste Sintra. "Naším mandátom je cenová stabilita definovaná ako miera inflácie, ktorá je blízko, ale pod 2 % v strednodobom horizonte," vyjadril sa. Draghi zopakoval, že ECB je "pripravená použiť všetky nástroje potrebné na splnenie tohto mandátu". Dodal, že ECB sa nezameriava na výmenný kurz eura.



"Mario Draghi práve oznámil, že môžu prísť ďalšie stimuly, čo okamžite spôsobilo pokles eura voči doláru," napísal Trump v utorok na Twitteri. To podľa neho spôsobí, že krajiny eurozóny budú mať voči USA neférovú konkurenčnú výhodu. "Roky im to spoločne s Čínou a ďalšími prechádza," doplnil.



Trump neskôr poukázal na nárast kľúčového nemeckého akciového indexu Dax, ktorý zdôvodnil Draghiho vyjadreniami. "Veľmi nefér voči Spojeným štátom," dodal.