Šéf Euroskupiny Centeno verí, že Taliansko sa s EK dohodne na rozpočte

Lisabon 22. októbra (TASR) - Šéf Euroskupiny Mario Centeno verí, že Taliansko sa s Európskou komisiou (EK) dohodne na rozpočte.



Centeno v rozhovore pre agentúru Reuters povedal, že posledné správy z Ríma a EK ohľadom talianskeho rozpočtu na rok 2019 sú "veľmi pozitívne" a že počíta s dosiahnutím predbežnej dohody. "To je to, čo očakávam."



Taliansko v pondelok odpovedalo EK, že trvá na svojom návrhu rozpočtu na rok 2019, ktorý porušuje fiškálne pravidlá Európskej únie (EÚ). Prisľúbilo však, že v nasledujúcich rokoch už deficit nebude nafukovať.



Podľa Centena bola odpoveď Ríma na otázky a varovanie EK "konštruktívna". Dodal však, že všetky krajiny eurozóny musia dodržovať pravidlá menovej únie.



"Očividne máme procesy prebiehajúce v každej krajine s ich demokratickou dynamikou, ktoré sa musia prispôsobiť pravidlám spojeným s príslušnosťou k eurozóne," uviedol Centeno. "Nemôžeme sa s tým uspokojiť, ale ani to nesmieme dramatizovať."



Centeno, ktorý je portugalským ministrom financií, ako príklad poukázal na socialistickú vládu v Portugalsku, ktorá si po nástupe v roku 2015 získala dôveru trhu a investorov. Takisto boli niektorí investori na začiatku skeptickí, napríklad preto, že bola v parlamente závislá od podpory dvoch silne ľavicových strán. Nakoniec sa jej po dlhovej kríze z rokov 2010 až 2014 podarilo znížiť deficit, pričom ekonomika rýchlo rástla. Návrh portugalského rozpočtu na rok 2019 počíta s poklesom deficitu na 0,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) z 0,7 % HDP v tomto roku.



Centeno, ktorý sa postavil do čela Euroskupiny tento rok, čo je neformálne združenie ministrov financií eurozóny, si myslí, že eurozóna je v súčasnosti "oveľa robustnejšia, odolnejšia a imúnnejšia" vďaka rozsiahlym reformám zrealizovaným v niekoľkých posledných rokoch.



"Bol by som veľmi prekvapený, ak by jeden rozpočet spôsobil drámu v eurozóne a že by to jej inštitúcie nedokázali zvládnuť bez väčších problémov."