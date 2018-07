Šéf Fiat Chrysler pre Európu A. Altavilla rezignoval na svoju funkciu

Akcia Fiatu sa v pondelok ráno na milánskej burze prepadla až o 4 %.

Miláno 23. júla (TASR) - Turbulencie v automobilke Fiat Chrysler Automobiles (FCA) neutíchajú. Potom, čo v sobotu (21.7.) prišlo k výmene šéfa, v pondelok rezignoval na svoju funkciu európsky šéf koncernu Alfredo Altavilla. Akcia spoločnosti výrazne oslabila. Trh sa totiž obáva dôsledkov predčasného odchodu Sergia Marchionneho, ktorý musel odísť z čela koncernu pre vážne zdravotné problémy.



O rezignácii Altavillu, ktorý bol prevádzkovým riaditeľom FCA pre región Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA), informovali talianske médiá. Altavilla bol považovaný za pravdepodobného nástupcu Marchionneho. Novým výkonným riaditeľom koncernu sa však v sobotu stal doterajší šéf značky Jeep Mike Manley.



Marchionne mal byť pôvodne na čele koncernu až do apríla 2019. Pred tromi týždňami sa podrobil operácii ramena, prišlo však k nečakaným komplikáciám, ktoré mu znemožnili, aby sa opäť ujal svojich pracovných povinností. Dozorná rada bola nútená vymenovať jeho nástupcu, ktorým sa stal Manley.



Marchionne, ktorý sa do čela Fiatu postavil v roku 2004, tiež skončil ako prezident a predseda predstavenstva dcérskej spoločnosti Ferrari. V časoch najväčšej krízy dokázal zachrániť Fiat pred krachom a pod jeho vedením talianska automobilka prevzala amerického konkurenta Chrysler.



FCA stráca v osobe Altavillu, ktorý bol blízkym spolupracovníkom Marchionneho, jedného z kľúčových manažérov. Pre Manleyho, ktorý musí dokázať, že môže byť podobným lídrom ako Marchionne, je to ďalšou výzvou. Manley prvýkrát predstúpi pred akcionárov ako nový výkonný riaditeľ v stredu (25.7.), keď koncern predloží hospodárske výsledky za uplynulý kvartál, a bude musieť ukázať, že si vie udržať skúsených manažérov.



Akcia Fiatu sa v pondelok ráno na milánskej burze prepadla až o 4 %. O 14.39 SELČ sa so stratou 2,84 % predávala po 15,95 eura.