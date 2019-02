Šéf Huawei nevidí vo výzvach USA na bojkot firmy nijaké ohrozenie

Zakladateľ koncernu Žen získal podporu od šéfa Ericssonu. Ten hodnotí aktuálnu diskusiu o čínskom dodávateľovi telekomunikačných operátorov ako nebezpečenstvo pre plynulé budovanie 5G siete v Európe.

Londýn 19. februára (TASR) - Huawei, čínsky výrobca techniky pre mobilných operátorov, nevidí v amerických výzvach na svoj bojkot nijaké ohrozenie. „Nič sa nestane z toho, že nás chcú USA zničiť," uviedol zakladateľ koncernu Žen Čeng-fei v rozhovore pre BBC. "Svet sa k nám nemôže obrátiť chrbtom preto, lebo sme pokrokovejší," dodal. Aj keby sa Spojeným štátom podarilo presvedčiť viac krajín a Huawei nebudú dočasne využívať, jeho podnikanie „by v každom čase kleslo len málo“.



Žen získal podporu od šéfa svojho konkurenta, spoločnosti Ericsson. Ten hodnotí aktuálnu diskusiu o čínskom dodávateľovi telekomunikačných operátorov ako nebezpečenstvo pre plynulé budovanie 5G siete v Európe. Börje Ekholm to povedal pre britský denník Financial Times. „Riskujeme, že sa sústredíme len na jednu otázku. Všetci naši zákazníci sa pokúšajú porozumieť tomu, čo to znamená, a to vyvoláva neistotu."



Žen v interview pre BBC spochybnil súčasným sporom hospodársko-politickú moc. „Keď na Západe nebude svetlo, bude svietiť Východ. A keď Sever stmavne, zostáva stále ešte Juh. Amerika nereprezentuje svet, Amerika reprezentuje len časť sveta."



Naposledy hovoril americký viceprezident Mike Pence v sobotu (16. 2.) v Mníchove o ohrození spoločnosťou Huawei a inými čínskymi telekomunikačnými firmami. „Čínske právo od nich vyžaduje, aby bezpečnostný aparát v Pekingu mal prístup ku všetkým údajom, ktoré sa týkajú siete alebo zariadení. My musíme chrániť našu kritickú telekomunikačnú infraštruktúru,“ uviedol Pence. USA vyzvali všetkých partnerov, aby boli bdelí.



Žen v interview jasne uviedol, že smerovanie Huawei sa nezmení ani po zatknutí jeho dcéry Meng Wan-čou. Finančná šéfka Huawei bola zatknutá 1. decembra v kanadskom Vancouveri na žiadosť USA. Ministerstvo spravodlivosti obvinilo manažérku, že robila zakázané obchody s Iránom. Navyše sa jej kladie za vinu, že sa zúčastnila na krádeži obchodného tajomstva, Žen americké obvinenia odmietol a povedal, že „išlo o politicky motivované konanie“, ktoré je neprijateľné.



Šéf Ericssonu Ekholm varoval, že diskusia a potenciálne vylúčenie Huawei by mohlo zvýšiť náklady mobilným operátorom a aj ich užívateľom. Môže ohroziť súčasnú sieť LTE a aj štart superrýchleho internetu 5G, a to až o niekoľko rokov. Aktuálnou sa stáva diskusia o ďalekosiahlej regulácii a vysokých nákladoch mobilných frekvencií.