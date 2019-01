Šéf J.P. Morgan tvrdí, že tvrdý brexit by bol pre Britániu katastrofou

Britský parlament v utorok drvivou väčšinou odmietol dohodu o vystúpení z EÚ, ktorú vyrokovala vláda premiérky Theresy Mayovej a ktorú predtým EÚ už schválila.

New York 16. januára (TASR) - Šéf americkej banky J.P. Morgan Chase Jamie Dimon varoval pred tvrdým brexitom. Podľa neho je v záujme Veľkej Británie, aby sa vyhla odchodu z Európskej únie (EÚ) bez dohody.



"Myslím si, že tvrdý brexit bude pre Veľkú Britániu katastrofou," povedal Dimon v Economic Clube v New Yorku. "Nepredpokladáme, že k nemu príde, pretože je zlý aj pre Európu."



Britský parlament v utorok (15. 1.) drvivou väčšinou odmietol dohodu o vystúpení z EÚ, ktorú vyrokovala vláda premiérky Theresy Mayovej a ktorú predtým EÚ už schválila. Proces vystúpenia krajiny z Únie sa tým dostal do chaosu.



Dimon dúfa, že Londýn a Brusel dospejú k dohode o vystúpení Británie, ktorá im dá 2 až 4 roky na to, aby vyrokovali konečnú zmluvu. "Minuli sme stovky miliónov dolárov, aby sme boli pripravení, ale mnohí to neurobili," komentoval Dimon plány svojej banky.