Šéf nemeckej centrálnej banky varoval pred kryptomenami

Bitcoin Foto: Fumbi

Ak by kryptomeny našli široké využitie, mohlo by dôjsť k spochybneniu obchodného modelu tradičných bánk. To by viedlo k narušeniu platobného modelu na finančných trhoch.

Eltville 21. júna (TASR) – Šéf nemeckej centrálnej banky Jens Weidmann varoval pred rizikami, ktoré predstavujú niektoré nestále kryptomeny. Takzvané stablecoiny môžu pre spotrebiteľov predstavovať riziko. Weidmann to uviedol v piatok vo svojom vystúpení v Eltville. Do úvahy zobral aj sociálnu sieť Facebook, na ktorej sa objavila informácia o vzniku kryptomeny libra, ktorá by sa časom mala stať plnohodnotným platidlom.



„Osobitne sa vynára otázka, ako sa bude garantovať hodnota týchto kryptomien,“ povedal v tejto súvislosti Weidmann. Ak by našli široké využitie, mohlo by dôjsť k spochybneniu obchodného modelu tradičných bánk. To by viedlo k narušeniu platobného modelu na finančných trhoch.



Facebook vyhlásil, že jeho cieľom je uplatnenie libry na globálnej úrovni.

