Šefčovič: EÚ dá okolo 55 miliónov eur na vyradenie Jaslovských Bohuníc

Brusel 13. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredajšom návrhu na posilnenie vnútornej bezpečnosti vyčlenila z budúceho sedemročného rozpočtu EÚ (2021–2027) sumu 4,8 miliardy eur. V tejto sume, ako pripomenul podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, sú aj financie určené na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v niektorých členských štátoch EÚ, čo sa týka aj Slovenska.



Šefčovič v rozhovore pre TASR uviedol, že ide o posledný veľký balík finančných nariadení v oblasti bezpečnosti, ktoré eurokomisia namodelovala v rámci budúcej finančnej perspektívy. Ocenil, že ide o vysokú sumu a dodal, že lídri EÚ sa už v septembri 2016 na neformálnom summite v Bratislave dohodli na posilnení schopnosti EÚ a jej členských štátov reagovať na rôzne hybridné, kybernetické a teroristické hrozby a na nepredvídané situácie.



"Som rád, že sa podarilo presvedčiť kolegov, že náklady spojené s vyraďovaním Jaslovských Bohuníc sú stále mimoriadne vysoké. Nás už začína tlačiť čas, lebo termín vyradenia je rok 2025. Dohodli sme sa, že pre tento program na Slovensku je zatiaľ určených 55 miliónov eur," zhodnotil situáciu Šefčovič.



Zároveň dodal, že jeho kolegovia z exekutívy EÚ majú "silné pochopenie" pre to, že vyčlenené prostriedky pre jadrovú elektráreň (JE) Jaslovské Bohunice zrejme bude treba zvýšiť.



"Na to by sme však potrebovali bližšie špecifikácie a veľmi konkrétne stanovené požiadavky slovenskej strany. Aby sa táto obálka v rámci rokovaní o finančnej perspektíve mohla zvýšiť," upozornil slovenský eurokomisár. Dodal, že vzhľadom na blížiaci sa rok 2025 má eurokomisia porozumenie pre slovenské argumenty, že zdroje vyčlenené na vyraďovanie atómky treba začať čerpať čo najskôr, aby sme ich v tom krátkom období dokázali adekvátne použiť.



Peniaze na vyraďovanie jadrovej elektrárne boli jedným z "neprestrielných bodov" rokovaní medzi Slovenskom a Európskou komisiou pri určovaní sedemročného rozpočtu EÚ na roky 2014-2020. Šefčovič pripustil, že táto situácia sa môže zopakovať aj počas nadchádzajúcich rokovaní o dlhodobom eurorozpočte po roku 2020.



"V uplynulých obdobiach bolo treba presviedčať Európsku komisiu o tom, koľko prostriedkov je potrebné vynaložiť, ale dôležitosť toho, aby proces vyradenia Jaslovských Bohuníc prebehol v súlade s najvyššími štandardmi je veľmi presvedčivý a bez problémov sme zaradili toto financovanie do budúceho eurorozpočtu. Je tam tiež ochota pozrieť sa na to, ako tento rozpočet zvýšiť," opísal situáciu.



V súvislosti s financovaním vyraďovania zastaraných jadrových reaktorov je Slovensko v jednom balíku s Bulharskom a Litvou, hoci, ako upozornil Šefčovič, ide o dva rozdielne právne nástroje. Litva si túto tému vyrokovala priamo v rámci prístupovej zmluvy do EÚ, kým Slováci a Bulhari túto požiadavku presadzujú iným spôsobom. Dôležité je však podľa neho, že všetky tri krajiny sú v tejto otázke pokryté budúcim sedemročným rozpočtom EÚ.



Spravodajca TASR Jaromír Novak