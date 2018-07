M. Šefčovič: EÚ podporí ukrajinský fond pre energetickú efektívnosť

Slovenský eurokomisár sa v mene exekutívy EÚ zúčastnil na summite za oblasť energetiky, kde, ako uviedol, bol dôraz na reformný proces.

Brusel 9. júla (TASR) - Európska únia je pripravená finančne podporiť ukrajinský fond pre energetickú efektívnosť. Uviedol to v pondelok v rámci summitu EÚ - Ukrajina podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.



Slovenský eurokomisár sa v mene exekutívy EÚ zúčastnil na summite za oblasť energetiky, kde, ako uviedol v správe pre TASR, bol dôraz na reformný proces.



Šefčovič okrem iného potvrdil, že Únia je pripravená finančne podporiť fond pre energetickú efektívnosť. Dôvodom je, že Ukrajina má veľmi nízku energetickú efektívnosť. Na vytvorení tohto fondu sa Brusel s Kyjevom dohodol vlani, pričom EÚ v najbližších dvoch rokoch prispeje do fondu sumou 100 miliónov eur. Fond podporí aj Svetová banka a OSN. EÚ svoju podporu podmieňuje pokrokom v reformách a prijatím zákonov o energetickej efektívnosti.



S odkazom na reformy v oblasti energetiky bolo podľa Šefčoviča zdôraznené posilnenie nezávislosti regulátora a unbundling plynárenskej spoločnosti Naftogaz, čiže plán oddeliť prepravu zemného plynu od vlastníka plynovodu - spoločnosti Naftogaz.



Šefčovič sa v rámci summitu EÚ - Ukrajina stretol aj s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Pavlom Klimkinom, ktorý bude šéfom ukrajinskej delegácie počas trilaterálnych rokovaní o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu do EÚ. Ide o rokovania, ktoré inicioval slovenský eurokomisár a ktoré bude viesť a fungovať na nich v pozícii mediátora. Prvé kolo trojstranných rokovaní sa uskutoční na budúci týždeň (17. júla) v Berlíne.



"Máme záujem o dobré naštartovanie týchto rokovaní. Pôjde totiž o komplexné rokovania a je veľmi dôležité vykročiť správnou nohou," zhodnotil situáciu Šefčovič. Na rokovaniach sa zúčastnia zástupcovia vlád oboch krajín ako aj hlavných obchodných subjektov. "Naším cieľom je dohodnúť sa na dlhodobej agende ako aj na pracovnej metóde. Ako už bolo dokázané v minulosti, trojstranný proces rokovaní je najefektívnejšou platformou na hľadanie uspokojivého riešenia záležitostí týkajúcich sa plynu, ktoré sú dôležité pre zúčastnené strany a pre tranzit ruského plynu cez Ukrajinu aj po roku 2019," dodal podpredseda EK.



