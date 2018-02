Šefčovič: Musíme sa zapojiť do snáh EÚ o budovanie fabrík na batérie

Po roku 2025 by mal mať trh s batériami vďaka nárastu elektromobilov a hybridných vozidiel ročný obrat okolo 250 miliárd eur.

Brusel 13. februára (TASR) - Pre Slovensko so silným automobilovým priemyslom by malo byť prirodzenou snahou byť súčasťou celoeurópskych snáh o výrobu batérií, ktoré sa stanú neodmysliteľnou súčasťou nielen elektromobilov, ale aj celej nízkouhlíkovej ekonomiky zajtrajška.



Uviedol to podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič v súvislosti s druhým stretnutím na vysokej úrovni skupiny s názvom Európska aliancia pre batérie. Cieľom rokovaní bolo posilniť politické záväzky členských štátov pre vytvorenie výrobných kapacít batérií veľkých objemov na území EÚ, diskutovať o iniciatívach v tejto oblasti, vrátane cezhraničných priemyselných projektov a identifikovať podporné finančné nástroje.



Šefčovič pre TASR upozornil, že aj pre Slovensko je šanca, aby sa zapojilo do tohto procesu. Po roku 2025 by mal mať trh s batériami vďaka nárastu elektromobilov a hybridných vozidiel ročný obrat okolo 250 miliárd eur.



"Pre Slovensko by to malo byť prirodzenou ambíciou, aj vzhľadom na to, že vyrábame viac ako milión áut každý rok. Za desať rokov by už tretina áut mala mať silný elektrický komponent, tak je prirodzené chcieť, aby sme tieto komponenty nedovážali zo zahraničia, ale boli ich schopní vyrobiť na Slovensku," opísal Šefčovič, ktorý má v exekutíve EÚ na starosti aj alianciu pre batérie.



Spresnil, že už bol oboznámený s viacerými zámermi ohľadom založenia gigafabriky na Slovensku. Európa bude potrebovať desať až dvadsať gigafabrík vyrábajúcich batérie, aby bola schopná pokryť budúci dopyt. Podľa jeho slov by mala takáto fabrika vzniknúť v trojuholníku medzi najväčšími výrobcami áut v blízkosti Nitry.



"Uvidíme ako sa tento zámer vyvinie, ale malo by isť o sústredené úsilie vlády, výskumných ústavov a univerzít v úzkej spolupráci s automobilkami na tom, ako nastaviť mechanizmy pre čerpanie finančnej podpory, ktorá môže prísť z európskej aj zo štátnej úrovne," vysvetlil.



Na celoeurópskej úrovni do hry vstúpi Európska investičná banka (EIB), ktorá chce v najbližších týždňoch predložiť svoj zámer v tomto smere. Podľa Šefčoviča sa treba zamerať aj na to, ako preprogramovať niektoré európske fondy. Z hľadiska národných rozpočtov by malo ísť o povolenú štátnu pomoc.



Ďalšie zasadnutie Európskej aliancie pre batérie bude 23. februára v Bruseli v rámci Priemyselných dní EÚ, dovtedy Šefčovič túto iniciatívu predstaví aj na pôde Európskeho parlamentu (EP).



spravodajca TASR Jaromír Novak