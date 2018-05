Šefčovič: Obálka EÚ na kohéziu je pre SR za danej situácie štedrá

Slovenský eurokomisár po návrate zo Štrasburgu priznal, že sa nepotvrdili obavy, že krajiny ako Slovensko môžu prísť až o 25 percent zdrojov vyčlenených pre kohéziu.

Brusel 29. mája (TASR) - Finančný návrh Európskej komisie (EK) pre oblasť politiky súdržnosti (kohézie) v rámci nadchádzajúceho dlhodobého rozpočtu EÚ znamená pre Slovensko pokles príjmov o desať percent v porovnaní s prebiehajúcim programovacím obdobím. Uviedol pre TASR podpredseda EK Maroš Šefčovič.



Exekutíva EÚ v utorok pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu predstavila prvý sektoriálny balík budúceho viacročného finančného rámca na roky 2021-27 - obálku venovanú kohéznej politike vrátane alokácií pre jednotlivé členské štáty Únie.



Slovensko podľa prepočtovej tabuľky eurokomisie má na budúce sedemročné rozpočtové obdobie dostať 11.779.580.537 eur v stálych cenách z roku 2018, čo je 13.304.565.383 eur v bežných cenách.



Slovenský eurokomisár po návrate zo Štrasburgu priznal, že sa nepotvrdili obavy, že krajiny ako Slovensko môžu prísť až o 25 percent zdrojov vyčlenených pre kohéziu.



"Slovensko na základe návrhu Európskej komisie by malo dostať počas budúcej finančnej perspektívy 13,3 miliardy eur v bežných cenách. Ide o 10-percentný pokles v porovnaní s obálkou, ktorú sme mali na súčasné obdobie a ktorá predstavovala 14,8 miliárd eur," opísal situáciu Šefčovič. Spresnil, že za súčasnej situácie v Únii je to pre Slovensko celkom dobrý výsledok.



Podľa jeho slov to znamená, že aj napriek poklesu zdrojov na kohéziu bude Slovensko spolu s Estónskom v tejto oblasti najväčším poberateľom čistých príspevkov - 310 eur na obyvateľa počas jedného roka.



Upozornil, že zmeny v kohéznej politike boli ovplyvnené aj pripravovaným odchodom Spojeného kráľovstva - veľkého čistého prispievateľa - z EÚ a tiež aj tým, že Slovensku sa za uplynulé sedemročné obdobie hospodársky darilo a dotiahli sme sa na 77-percentnú úroveň ekonomického priemeru EÚ.



Spravodajca TASR Jaromír Novak