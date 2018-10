Šefčovič: Po roku od vzniku Aliancie pre batérie vidieť prvé úspechy

Podľa eurokomisárky pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Elžbiety Bieňkowskej je Aliancia pre batérie ústredným bodom priemyselnej politiky EÚ.

Brusel 15. októbra (TASR) - Európska únia zaznamenala významný pokrok vo výrobe batérií. Za jeden rok od spustenia Európskej aliancie pre batérie (EBA) bol zavedený akčný plán Európskej komisie (EK), zriadili sa prvé pilotné výrobné zariadenia a boli vyhlásené ďalšie projekty, ktoré majú urobiť z EÚ hlavného hráča v strategickej oblasti inovácie a výroby batérií.



Podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič v pondelok pri tejto príležitosti usporiadal v Bruseli stretnutie na vysokej úrovni s predstaviteľmi niektorých členských štátov EÚ a generálnych riaditeľov spoločností, aby "hlavní hráči" z Aliancie pre batérie zhodnotili doterajšie úspechy a prediskutovali ďalšie kroky.



Odkaz exekutívy EÚ je jasný: batérie budú rovnako dôležité pre automobilový priemysel 21. storočia, ako bol spaľovací motor dôležitý v 20. storočí. Šefčovič upozornil, že ak má EÚ udržať svoje vedúce postavenie v sektore automobilového priemyslu i v systémoch fungujúcich na čistých zdrojoch energie, musí mať nezávislé kapacity na vývoj a výrobu batérií.



"Som hrdý na to, že vidím stopy, ktoré vytvorila Európska aliancia pre batérie. Pri prvom výročí môžeme vidieť, ako sa jednotlivé časti skladačky dopĺňajú vďaka našej spolupráci s Európskou investičnou bankou, viacerými vládami a priemyslom," opísal situáciu Šefčovič. Dodal, že EÚ sa v súčasnosti snaží vybudovať celý konkurenčný hodnotový reťazec s trvalo udržateľnou výrobou batérií, pričom sa to snaží robiť "rýchlosťou svetla".



Podľa eurokomisárky pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Elžbiety Bieňkowskej je Aliancia pre batérie ústredným bodom priemyselnej politiky EÚ.



"Silná akumulácia v priemysle je dokonalým riešením pre našu ambíciu podporovať čistú mobilitu. Tiež premýšľame o tom, ako by aliancia mohla byť užitočná pre nákladné automobily, rybárske lode a námornú dopravu. Ak chce Európa viesť a súťažiť s ostatnými veľkými priemyselnými hráčmi po celom svete, musíme sa ponáhľať," uviedla komisárka.



Európska komisia v správe pre médiá pripomenula, že pre Európu je výroba batérií strategickým imperatívom pre prechod k čistej energii, na zaistenie modernizácie a konkurencieschopnosti jej priemyslu, vrátane automobilového priemyslu.



Výroba ekologických a výkonných batérií by v optike EK mala stimulovať tvorbu pracovných miest a ekonomický rast, podporovať výskum a inovácie a pripraviť európsky priemysel na výzvy spojené so záväzkami v oblasti ochrany klímy.



Cieľom Novej stratégie pre priemyselnú politiku, ktorú predstavila eurokomisia, je dosiahnuť stav, keď EÚ bude svetovým lídrom v oblasti inovácií, digitalizácie a dekarbonizácie. Z tohto hľadiska strategický akčný plán pre batérie zahŕňa všetky činnosti, ktoré môžu pomôcť členským štátom EÚ, regiónom a európskemu priemyslu vytvoriť konkurenčné, inovatívne a udržateľné projekty výroby batérií. Patria k nim opatrenia týkajúce sa prístupu k surovinám, výskumu a inovácií, zručností a tiež regulačného rámca, ktorý zabezpečí, že batérie uvedené na trh budú nielen konkurencieschopné, kvalitné a bezpečné, ale aj trvalo udržateľné a recyklovateľné.



