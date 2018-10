Šefčovič: SR sa musí rýchlo zapojiť do procesu výroby nových batérií

Slovenský eurokomisár v pondelok na pôde EK predsedal stretnutiu na vysokej úrovni, ktorého cieľom bolo zaznamenať dosiahnutý pokrok počas jedného roka od spustenia Európskej aliancie pre batérie.

Brusel 16. októbra (TASR) - Slovensko si nesmie nechať ujsť vlak, ktorý sa rozbieha v Európe pod značkou Európska aliancia pre batérie (EBA). Uviedol v Bruseli pre TASR podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.



Slovenský eurokomisár v pondelok na pôde Európskej komisie predsedal stretnutiu na vysokej úrovni, ktorého cieľom bolo zaznamenať dosiahnutý pokrok počas jedného roka od spustenia Európskej aliancie pre batérie. Na podujatí sa okrem predstaviteľov exekutívy EÚ zúčastnil aj zástupca Európskej investičnej banky, predstavitelia Francúzska, Nemecka, Poľska a Švédska a zástupcovia priemyslu.



Šefčovič pripomenul, že ak pred rokom túto iniciatívu nazval "Airbus pre batérie", tak po roku možno skonštatovať, že airbus nielenže úspešne vzlietol, ale aj "hrdo letí".



"Počuli sme záväzky od kľúčových hráčov, ako urýchliť práce a bol som prekvapený tým, že za posledný rok sa podarilo zohnať investície vo výške 100 miliárd eur do tohto sektora," opísal situáciu. Dodal, že podľa údajov priamo z priemyslu bude potrebné do roku 2022 zohnať ešte aspoň 50 miliárd eur, ak chceme mať v EÚ výrobu batérií na najlepšej svetovej úrovni. Batérie, ktoré budú nielen vysoko výkonné, ale aj ekologické, menej náročné na vzácne suroviny, recyklovateľné a viacúčelné, aby okrem poháňania motorových vozidiel boli schopné skladovať prebytočnú energiu a fungovať ako vyrovnávajúci článok, napríklad v prípade výpadkov elektriny.



Podľa jeho slov sú uvedené investície reálne, aj vzhľadom na projekty a investičné nástroje, ktoré doteraz Európska komisia predstavila. A to by mala využiť aj Slovenská aliancia pre batérie (SBA).



"Som rád, že aj Slovenská aliancia pre batérie bola založená v tomto čase. To načasovanie bolo správne, ale musíme postupovať rýchlo, lebo konzorciá, ktoré sa formujú v Nemecku, Francúzsku, vo Švédsku či Poľsku postupujú veľmi dynamicky. Bude dobré, keď aj slovenská aliancia sa do tohto zapojí. Ako automobilová veľmoc budeme potrebovať veľké množstvo batérií a bolo by najlepšie, keby sme ich vyrábali na Slovensku," zdôraznil Šefčovič.



Upozornil, že momentálne je v EÚ 260 kľúčových priemyselných hráčov, ktorí medzi sebou spolupracujú. V pondelok v Bruseli niektoré konzorciá predstavili konkrétne projekty, či už z hľadiska investícií, časových harmonogramov a príprav na výrobu.



Šefčovič zároveň spresnil, že tieto konzorciá zahŕňajú najvýznamnejšie európske firmy, ale črtá sa tu významný priestor pre nové "ekosystémy" z malých a stredných podnikov. "To je cesta, ktorou by sa malo uberať aj Slovensko," skonštatoval Šefčovič.



Spravodajca TASR Jaromír Novak