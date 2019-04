Šefčovič: Z pohľadu EK je energetická únia splnená úloha

Ku 4. správe o energetickej únii EK predložila aj správu o vykonávaní strategického akčného plánu o batériách a oznámenie o účinnejšom a demokratickejšom rozhodovaní v politike EÚ.

Brusel 9. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) predstavila v utorok štvrtú správu o stave energetickej únie. Podľa slov podpredsedu EK Maroša Šefčoviča, ktorý je za túto agendu zodpovedný, exekutíva EÚ v plnej miere splnila svoju víziu stratégie energetickej únie, ktorá má zabezpečiť prístupnú, cenovo dostupnú, bezpečnú, konkurencieschopnú a udržateľnú energiu pre všetkých Európanov.



Ku štvrtej správe o energetickej únii EK predložila aj správu o vykonávaní strategického akčného plánu o batériách a oznámenie o účinnejšom a demokratickejšom rozhodovaní v politike EÚ v oblasti energetiky a klímy.



Únia je globálnym lídrom v boji proti zmene klímy a všetky jej politiky uplatňované za posledných päť rokov vo všetkých oblastiach mali za cieľ posunúť ju na "správnu cestu" prechodu na čistú energiu. Pri dodržaní podmienok, že treba využiť hospodárske príležitosti, ktoré dekarbonizácia ponúka, vytváraní rastu a pracovných miest a vyvíjať snahy o zdravšie prostredie pre spotrebiteľov.



Koncept energetickej únie zároveň podporuje aj prechod k čistej energii v európskom hospodárstve v kľúčových sektoroch v súlade so záväzkami EÚ vyplývajúcimi z Parížskej dohody. Podľa Šefčoviča ide o otázky, ktoré sa nedajú vyriešiť v rámci jednotlivých štátov.



Šefčovič pre TASR spresnil, že energetická únia ako jedna z desiatich priorít exekutívy EÚ pod vedením Jeana-Clauda Junckera je splnená "do poslednej bodky" — aj napriek mnohým skeptickým názorom spred štyroch rokov — a možno hovoriť o úspešnej realizácii jednotnej, vzájomne prepojenej, bezpečnej a trvalo udržateľnej energetickej únie, ktorá bola v roku 2014 len víziou.



"Ak sa na to pozrú odborníci, tak musia súhlasiť, že sme začali najväčšiu transformáciu energetiky a energetických sietí od druhej priemyselnej revolúcie," uviedol Šefčovič.



Odkaz je podľa neho jasný: energetická únia je z pohľadu práce EK hotová, lebo všetky legislatívne opatrenia, ktoré boli navrhnuté, sú aj prijaté. Aj vďaka 71 trialógom s vyjednávačmi z Európskeho parlamentu a Rady EÚ, za čo sa Šefčovič osobitne poďakoval komisárovi pre energetiku a zmeny klímy Miguelovi Ariasovi Caňetemu. Zároveň sa poďakoval aj ďalším komisárom, zo všetkých rezortov, ktorí "tímovou spoluprácou" pomohli pri úspešnom dobudovaní energetickej únie.



Upozornil, že teraz je lopta na dvore členských krajín, ktoré musia prijať svoje národné stratégie v oblasti energetiky, klímy a mobility, pričom na celoeurópskej úrovni sa bude realizovať hĺbková transformácia priemyslu a ekonomiky.



"Energia bude nielen čistejšia, ale konkurencia na trhu povedie aj k lacnejšej energii pre domácnosti. Investície do energetickej účinnosti by sa mali prejaviť v lepšom bývaní s menšou spotrebou energie a menšou záťažou pre životné prostredie," opísal niektoré z výhod zavádzania prvkov energetickej únie do praxe.



Spresnil, že z toho plynie dôležitá úloha aj pre Slovensko, lebo sa musí prispôsobiť novým trendom, ktoré prináša elektromobilita a vyjadril nádej, že jedna z 30 "gigafabrík pre zelené batérie" budúcnosti bude aj na Slovensku.



Eurokomisár Caňete upozornil, že EÚ má teraz najmodernejšiu legislatívu pre oblasť energetiky a klímy na svete. To potvrdil aj Šefčovič. "Sme v tomto štádiu úplne vpredu. Aj náš priemysel, ktorý sa prispôsobuje týmto podmienkam, je najlepšie pripravený na zmeny, ktoré budú musieť byť uskutočnené vo všetkých krajinách sveta, ak to myslíme vážne s bojom proti klimatickým zmenám," opísal situáciu.



Podľa Šefčoviča tým, že EÚ začala ako prvá systematicky konať v tejto oblasti, tak udáva trend a pokiaľ ide čisté technológie a celkovo priemyselnú klimatickú politiku, zároveň s dôrazom na sociálnu férovosť, je globálnym lídrom a túto pozíciu si chce zachovať. "Všetky opatrenia energetickej únie sa kombinujú, aby bola naša politika prispôsobená potrebám budúcnosti. Náš rámec v súčasnosti umožňuje presmerovanie investícií do technológií a riešení orientovaných na budúcnosť."



(spravodajca TASR Jaromír Novak)