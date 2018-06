Šefčovič:Investície EÚ do vesmíru prinášajú prospech všetkým Európanom

Vďaka štedrým investíciám má EÚ silné postavenie v oblasti vesmírnych aktivít a európsky vesmírny priemysel je v súčasnosti jedným z najkonkurencieschopnejších.

Brusel 6. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v rámci návrhov pre budúci dlhodobý rozpočet EÚ (2021 - 2027) v stredu odporučila vyčleniť 16 miliárd eur na oblasť vesmírnej politiky s cieľom udržať a naďalej posilňovať vedúce postavenie EÚ vo výskume vesmíru.



Exekutíva EÚ vo svojom návrhu pripomenula, že vesmírne technológie a údaje a služby nimi poskytované sa stali nenahraditeľnými v každodennom živote Európanov a Európe pomáhajú presadzovať svoje strategické záujmy.



Vďaka štedrým investíciám má EÚ silné postavenie v oblasti vesmírnych aktivít a európsky vesmírny priemysel je v súčasnosti jedným z najkonkurencieschopnejších.



Podľa EK by nový vesmírny program EÚ mal viac investovať do vesmírnych aktivít, prispôsobovať sa novým potrebám a technológiám a posilňovať autonómny prístup EÚ do vesmíru. Exekutíva EÚ 16-miliardový balík navrhla rozdeliť nasledovne: 9,7 miliardy eur na programy Galileo a EGNOS, 5,8 miliardy eur na Copernicus a 500 miliónov eur na vývoj nových bezpečnostných komponentov v prospech autonómneho získavania informácií o situácii vo vesmíre.



Podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, ktorý je zodpovedný aj za oblasť vesmírnej politiky v rozhovore pre TASR ocenil, že sa podarilo navýšiť rozpočet pre vesmírne projekty. Spresnil, že viac ako 10 % HDP EÚ už závisí od služieb súvisiacich s európskym vesmírnym programom a dodal, že veľké investície doň umožnili Únii dosiahnuť pokrok, ktorý by žiaden jej členský štát nemohol dosiahnuť sám.



"Vlajkovými loďami tejto politiky bude ďalší upgrade navigačného systému Galileo, rozšírenie poskytovania služieb cez systém Copernicus, ktorý už dnes je najkvalitnejším programom pokiaľ ide o satelitné pozorovanie Zeme. Rozšíriť chceme aj využívanie programu EGNOS, ktorý zabezpečuje to, že lietadlá môžu bezpečne pristávať aj v zlých poveternostných podmienkach a potme, a chceme preskúmať, ako môžeme tento signál využívať aj pre bezpečnú prevádzku železníc," opísal situáciu slovenský eurokomisár.



Šefčovič upozornil na ambície EÚ zostať popredným svetovým hráčom pri využívaní vesmírnych programov, lebo v budúcnosti bude konkurencia neustále rásť. Prvenstvo patrí Spojeným štátom, druhú pozíciu si udržiava EÚ, keď napríklad 30 % všetkých družíc nad Zemou bolo vypustených za pomoci európskych nosičov alebo vďaka európskej technológii.



"Investície EÚ do vesmíru už priniesli výsledky na svetovej úrovni v prospech európskych občanov a podnikov," skonštatoval Šefčovič. V konkrétnej rovine sa to prejavuje v najnovšej generácii smartfónov, ktoré prijímajú signály cez systém Galileo, automobilisti už využívajú v autách systém e-Call, ktorý cez družicový signál sám privolá pomoc v prípade havárie. "Tých aplikácií je veľmi veľa a budú zohrávať stále väčšiu úlohu v geostrategickom súperení a aj v tom, aké kvalitné služby budeme vedieť poskytnúť občanom EÚ," vysvetlil.



Pred novinármi v Bruseli dodal, že EÚ potrebuje zlepšiť svoju vesmírnu stratégiu, pričom satelitné údaje môžu prispieť k tomu, aby európsky priemysel zohrával vedúcu úlohu v rámci internetu vecí a automatizovanej jazdy, aby EÚ presnejšie monitorovala emisie skleníkových plynov a mohla plniť svoje záväzky v rámci boja proti klimatickým zmenám.



Eurokomisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elžbieta Bieňkowská upozornila, že návrh EK prinesie všetky existujúce a nové vesmírne aktivity pod záštitou jediného programu. Ten prináša aj niekoľko nových funkcií zameraných na podporu silného a inovatívneho vesmírneho priemyslu, zachovanie autonómneho a nákladovo efektívneho prístupu k vesmíru a na jednotný a zjednodušený systém správy vecí verejných. Dodala, že Európska vesmírna agentúra (ESA) zostane aj naďalej hlavným partnerom v technickom a prevádzkovom vykonávaní vesmírneho programu EÚ.



Spravodajca TASR Jaromír Novak