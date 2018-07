Šefčovičovi sa podarila dohoda o procese s Ruskom a Ukrajinou

Podľa vyjadrenia slovenského eurokomisára by sa trilaterálna skupina expertov mala prvýkrát stretnúť v polovici septembra.

Brusel/Berlín 17. júla (TASR) - Európskej komisii (EK) sa v utorok podarilo dosiahnuť otvorenie trojstranného procesu rokovaní s Ruskom a Ukrajinou. Oznámil to podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič po skončení sa rokovaní v Berlíne, ktoré v mene exekutívy EÚ inicioval.



Šefčovič oznámil, že všetky strany súhlasili s tým, že treba oddeliť staré problémy od nových, a dohodli sa poveriť expertov na vysokej úrovni, aby spoločne pracovali na štyroch otázkach, ktorými sú potreba dodávok plynu v EÚ; spôsoby, akými by právne predpisy EÚ uplatňované na Ukrajine ovplyvnili budúcu zmluvu o tranzite ruského plynu; certifikovaný prevádzkovateľ prepravnej sústavy a tarify.



Podľa vyjadrenia slovenského eurokomisára by sa trilaterálna skupina expertov mala prvýkrát stretnúť v polovici septembra. Ich stretnutie pripraví pôdu pre ďalšie trojstranné stretnutie, už na politickej úrovni, ktoré by sa malo uskutočniť v priebehu októbra tohto roku. Frekvencia trojstranných rozhovorov EÚ - Rusko - Ukrajina bola stanovená na približne raz za šesť až osem týždňov.



"Dostať všetkých za jeden stôl a začať budovať dôveru malo zásadný význam. Čas plynie rýchlo a každým dňom sa približujeme ku koncu roku 2019," uviedol Šefčovič v správe pre médiá.



Pripomenul, že základnou otázkou stále zostáva, či od prvého januára 2020 bude existovať dohoda o dlhodobom tranzite ruského plynu do EÚ cez Ukrajinu, a to komerčne životaschopným spôsobom.



"Oceňujem preto účasť na vysokej úrovni z Ruska aj Ukrajiny, ktorá bola nevyhnutná na začatie tohto procesu. Dúfam, že aj naďalej budeme svedkami pevných záväzkov na oboch stranách dosiahnuť dohodu o konci tohto procesu," dodal Šefčovič, podľa ktorého je takáto dohoda v najlepšom záujme všetkých strán.



Podpredseda EK zopakoval, že trojstranný proces je najefektívnejšou platformou na hľadanie uspokojivého riešenia záležitostí týkajúcich sa dodávok plynu, ktorá je dôležitá pre EÚ, Rusko aj Ukrajinu.



Spravodajca TASR Jaromír Novak