Šéfka MMF Ch. Lagardeová varuje pred obchodnými bariérami

Washington 15. marca (TASR) - Šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardeová varovala pred globálnymi obchodnými bariérami. Clá na dovoz kovov do USA podľa nej nesmú viesť k eskalácii odvetnými protekcionistickými opatreniami.



"Dejiny ekonomiky jasne ukazujú, že obchodné vojny nielen poškodzujú rast, ale nedajú sa vyhrať," upozornila. Lagardeová tak protirečila americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, podľa ktorého sa obchodné vojny dajú vyhrať ľahko.



Lagardeová dôrazne varovala pred dôsledkami protekcionistických opatrení. "Vieme, že škoda, ktorú si niekto sám spôsobí dovoznými clami, môže byť veľká, aj keď obchodný partner nezareaguje vlastnými clami," dodala. Protekcionizmus podľa nej najviac zasiahne najchudobnejších spotrebiteľov, ktorí kupujú lacné produkty. "Inými slovami, obchodné prekážky sú zlé pre ekonomiku a sú zlé aj pre ľudí," poznamenala.



Šéfka MMF nepriamo kritizovala aj fiškálnu politiku USA. Obchodné bariéry podľa nej nie sú správnou cestou k zníženiu globálnych nerovnováh. Naopak veľmi dôležitá je výdavková politika štátu, ktorá by sa mala orientovať na nízke rozpočtové schodky, aby zabezpečila udržateľnosť verejných financií. Americká vláda sa však vydala opačnou cestou, keď výrazne znížila dane a zvýšila štátne výdavky. To zrejme povedie k prudkému nárastu rozpočtových deficitov.